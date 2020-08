Le Draft Combine aura lieu virtuellement : Théo Maledon, Killian Hayes, il faudra casser la baraque sur Skype

Cette année, rien ne se passe comme prévu, et le Draft Combine ne va pas déroger à la règle. L’événement permettant aux prospects de montrer leurs qualités devrait se faire virtuellement. Chacun chez soi pour ne pas prendre de risques, le freestyle total continue son chemin en 2020.

Le Draft Combine, occasion pour les équipes de faire du repérage en personne pour dénicher les meilleurs prospects, ne se fera pas à Chicago. Bah oui, on ne va pas faire quelque chose comme c’était prévu en 2020, faut pas déconner non plus. Changement de plan, donc, avec une solution… intrigante. Il aura lieu virtuellement et de manière régionale. Si pour l’instant, ça ne veut rien dire pour vous, c’est normal. Pour faire simple, les joueurs se rendront tour à tour dans des salles d’entraînement situées dans différentes régions du pays, seront filmés pendant leur séance et les images seront transmises aux équipes de la Ligue. Un dispositif mis en place pour éviter au maximum les déplacements et pour limiter le nombre de prospects sur un seul et même site, tout ça pour réduire les risques sanitaires. Les participants seront testés pour le COVID-19 sur les différents sites. Parce qu’on ne rigole toujours pas avec le virus en NBA.

NBA nearing final steps on moving draft combine to a virtual event at regional sites, sources say https://t.co/sU49irhn8K — Adrian Wojnarowski (@wojespn) August 18, 2020

Le problème dans tout ce joli programme, selon Adrian Wojnarowski d’ESPN, c’est que les meilleurs prospects pourraient ne pas participer aux workouts. « Un entraînement sur Skype pour ma draft ? Merci mais non merci ». Les joueurs annoncés très haut dans la Draft 2020 ne devraient pas s’y risquer, mais pour certains qui ont besoin de visibilité, ce sera une étape importante pour espérer avoir sa chance chez les grands. Au programme, tests physiques, prises de mesures et examens réalisés par les médecins de franchises NBA dans les hôpitaux locaux, à la guerre comme à la guerre. Les équipes pourront même s’entretenir virtuellement avec les joueurs qu’ils souhaitent observer, entrer en NBA grâce à Skype, qui l’eut cru. Enfin, d’autres informations devraient arriver dans les prochains temps pour clarifier certains points, notamment au niveau des dates. Si les sessions se dérouleront en septembre, les dates exactes n’ont pas encore été communiquées.

COVID-19 oblige, le Draft Combine 2020 se déroulera de manière virtuelle et précautionneuse pour réduire le plus possible les risques sanitaires. Dernière véritable chance pour les prospects les plus discrets de se montrer avant la Draft qui aura lieu le 16 octobre prochain.

Source texte : Adrian Wojnarowski, ESPN