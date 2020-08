Nike PG 4 Bred : un peu de force en plus pour Paulo au moment d’attaquer les Playoffs

En lice avec les Clippers dans ces Playoffs, Paul George n’a pas l’intention de quitter la bulle de sitôt. Du coup, les designers de la marque au Swoosh bossent en coulisses pour pouvoir lui envoyer fréquemment de nouveaux modèles pour garder sa jauge de motivation au maximum. Les Nike PG 4 Bred devraient lui permettre de garder le moral et sont également disponibles chez notre partenaire Basket4Ballers.

Habituellement utilisé pour embellir des Jordan, il arrive aussi que le coloris Bred soit pompé sur des modèles de chez Nike. Après tout, les deux marques sont de la même famille et elles auraient tort de s’en priver quand on voit le résultat. Les fans des Bulls seront donc ravis de pouvoir rajouter les dernières signature shoes de PG 13 dans leur collection grâce à des couleurs qui leurs sont familières. Du rouge, du noir et un peu de blanc au niveau de la semelle extérieure qui ne sont pas sans nous rappeler les plus grandes heures de gloire de Jojo à Windy City. On se calme tout de suite, Paulo est sous contrat avec les Clippers et il a l’air de se sentir bien de retour dans sa Californie natale. Mais c’est toujours ça de pris pour les abonnés du United Center qui ne sont plus à une bonne nouvelle près en ce moment. Entre l’éviction de GarPax et celle de Jim Boylen, les fans de Chicago sont ravis et ils pourront désormais l’être avec classe jusqu’au bout des orteils. Le nouveau président local a l’air de faire de la magie, alors pourquoi pas se mettre à rêver un jour de la venue de PG dans la région ? Les probabilités sont extrêmement faibles pour le moment mais les récentes Woj bomb nous ont appris à ne jamais dire jamais. En tout cas, vestimentairement parlant, le résultat est déjà convaincant avec une paire aux deux faces bien marquées. Le rouge à l’intérieur répond au noir à l’extérieur avec un zip pour séparer les deux et un Swoosh en 3M pour s’annoncer de loin, même dans le noir et la signature du joueur au niveau du talon.

La fiche :

La grande-sœur : les Nike LeBron 17 Bred, le King ne pouvait pas rater ça.

les Nike LeBron 17 Bred, le King ne pouvait pas rater ça. On les imagine déjà à ses pieds : Lauri Markkanen lors du retour des Bulls sur les planches… en 2021 ?

Lauri Markkanen lors du retour des Bulls sur les planches… en 2021 ? L’occasion parfaite pour les porter : pour représenter les Bulls à la Loterie, poke Arturas.

pour représenter les Bulls à la Loterie, poke Arturas. On aime : un coloris hyper classique qui ne peut plus être zappé chez Nike.

un coloris hyper classique qui ne peut plus être zappé chez Nike. On aime moins : le zip au milieu de la pompe fait partie du concept mais il ne plaira pas à tout le monde.

Les Nike PG 4 Bred sont disponibles sur le site de notre partenaire Basket4Ballers pour un prix de 119,90 euros. Avec un peu de culot, Paulo pourra même les porter en Playoffs. Le coloris n’est pas si éloigné du maillot des Clippers finalement.

