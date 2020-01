Nike LeBron 17 Bred : le débat sur le GOAT s’étend aussi au monde de la mode

Tiens, c’est vrai que ça faisait longtemps qu’on n’avait pas eu l’occasion de débattre sur la place dans l’histoire de Michael Jordan et LeBron James. Bien sûr, on plaisante mais les Nike LeBron 17 Bred disponibles chez notre partenaire Basket4Ballers vont relancer la discussion… une énième fois. Début de la bagarre dans 3… 2… 1…

D’un côté, la dix-septième signature shoes du King, encore un best-seller et un modèle d’innovation par les designers du Swoosh. De l’autre, un coloris iconique des pompes de Jojo et sûrement le plus apprécié des collectionneurs mais aussi du grand public. Mélangez les deux ensemble et vous obtenez le meilleur moyen de vous lancer dans des débats sans fin avec tout ceux qui calculeront ce que vous avez aux pieds. On n’a pas dit que LeBron souhaite imiter MJ, mais entre ça et le numéro 23, ça commence à faire beaucoup. Un numéro devenu mythique avec His Airness et qui apparaît en gros et en rouge sur la languette de ces Nike LeBron 17 Bred avec le prénom de James en blanc. Bonjour les maux de tête au moment où votre cerveau essayera de décortiquer ces informations totalement contraires et de les assimiler. A moins que ce ne soit un moyen indirect pour Bron de nous faire savoir qu’il compte signer chez les Bulls une fois son deal terminé en Californie pour retourner régner sur la Conférence Est comme à l’époque et tenter de remporter un titre avec la franchise historique de Sa Majesté Jordan. On s’arrête là avec les tentatives d’explications foireuses et on se penche sur cette paire qui risque quand même de faire un sacré carton dans les ventes. Comme le coloris l’indique, l’empeigne est revêtue en majorité de noir avec un nacre rouge à l’arrière du pied. Une bulle rouge vient une nouvelle fois adoucir l’arrivée du talon sur le sol et une virgule inversée grise rend tout quiproquo impossible quant à la possibilité d’avoir affaire à des Jordan Brand.

La fiche :

La grande-sœur : les Air Jordan 4 Bred, pour les amateurs d’un autre numéro 23.

On les imagine déjà à ses pieds :

L’occasion parfaite pour les porter : pour se rendre à un débat sur le GOAT.

On aime : le mix entre LeBron et Jojo.

On aime moins : mais du coup, qui c'est le meilleur ?

Les Nike LeBron 17 Bred sont disponibles sur le site de notre partenaire Basket4Ballers pour un prix de 189,90 euros. Ce n’est jamais trop cher pour un débat sur le GOAT.

