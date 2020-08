Nike LeBron 17 FP Graffiti Remix : deux paires au lieu d’une, le King était bel et bien prêt pour aller à Tokyo

Et encore une nouvelle robe pour la LeBron 17… Hein quoi ? Il y en a deux ? Eh oui, pour représenter la bannière étoilée au Japon, le natif d’Akron s’est bien fait mousser avec deux versions différentes aux coloris inversés. Allez, représentez les États-Unis comme le King avec les LeBron 17 FP Graffiti Remix, disponible chez notre partenaire Basket4Ballers.

Les Playoffs arrivent, LeBron va passer en mode cyborg, l’eau mouille. Voilà des choses qui paraissent normales pour tout le monde. Pour autant, avec cette année assez… spéciale, c’est bien aux J.O. de Tokyo que le King aurait du faire du sale. Malheureusement, c’est repoussé à l’année prochaine. Tant pis, les équipes qui croiseront les Lakers en Playoffs prendront cher à la place, voilà. Ainsi, pour notre grande satisfaction, à Beaverton, dans les locaux de Nike, pas question de s’empêcher d’honorer le pays d’origine une année olympique. On a donc droit à deux modèles en mode alternés de la LeBron 17. Une belle affaire pour tous les collectionneurs qui vont remplir deux cases au lieu d’une. Et comme d’habitude, c’est encore un carton plein visuellement pour les deux versions de la paire. Pour l’empeigne, l’une est rouge, l’autre bleu foncé, et les deux toujours parsemées de ce motif écaillé en relief sur les côtés. La languette de verrouillage est grise, et le swoosh bleu ou rouge en fonction de la variante pour laquelle vous opterez. Véritable point fort de cette chaussure ? La semelle intermédiaire est blanche et couverte de graffitis là encore très bien dosés et rajoute de la couleur de la chaussure. Cependant, ces « tags » n’effacent pas la luminosité du fond blanc et permettent en plus de la renforcer. Pour finir, la semelle extérieure est transparente, classique mais ça évite tout faux pas dans une composition mine de rien assez complète.

La fiche

La grande sœur : les Nike LeBron 17 James Gang, après le pays, la famille.

les Nike LeBron 17 James Gang, après le pays, la famille. On les imagine déjà à ses pieds : LeBron James bien sûr, quand ça va poser du 43/18/17 pour calmer Damian/Ja au premier tour.

LeBron James bien sûr, quand ça va poser du 43/18/17 pour calmer Damian/Ja au premier tour. L’occasion parfaite pour les porter : le match de la reprise de la saison dans votre club, enfin s’il y en a vraiment une, de reprise…

le match de la reprise de la saison dans votre club, enfin s’il y en a vraiment une, de reprise… On aime : deux paires au lieu d’une, ou comment rendre heureux les amoureux de balle orange.

deux paires au lieu d’une, ou comment rendre heureux les amoureux de balle orange. On aime pas : ce n’est certainement pas avec cette paire au pieds que LeBron goûtera une fois de plus à l’or Olympique.

Les Nike LeBron 17 FP Graffiti Remix sont disponibles sur le site de notre partenaire Basket4Ballers au prix de 199,90€. La puissance du King, la gloire de Team USA, deux choses qui vont certainement encourager les propriétaires de ces paires à écraser l’adversaire.

