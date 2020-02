LeBron 17 James Gang : le genre de clan à qui il ne faut pas chercher des noises

Pas une semaine ne passe sans une nouvelle paire de LeBron, ou presque. Cette fois-ci, le King rend hommage à son clan qui l’accompagne dans sa vie au quotidien. Les LeBron 17 James Gang sont disponibles chez notre partenaire Basket4Ballers.

Si vous n’avez pas encore regardé de highlights de l’aîné de la famille, il va falloir vous mettre à la page rapidement. Déjà une star en high school avec le fils Wade, Zaire, celui qu’on appelle Bronny semble déjà en route vers la NBA. Le rêve de LBJ est d’ailleurs de pouvoir accompagner son fiston pour ses premiers pas dans la Grande Ligue avant de prendre sa propre retraite. Une preuve de plus que le quadruple MVP porte sa famille dans son coeur et qu’elle est au centre de ses priorités à chaque instant. Mais il a quand même décidé d’enfoncer le clou en dédiant un coloris à l’ensemble de sa famille composé de sa femme, Savannah, et ses trois enfants. Les détails sur la LeBron 17 James Gang sont nombreux avec cette empeigne noire en knit et toujours ces notes multicouleur façon hydro dipping sur le talon. Des tâches de peinture sont aussi imitées à l’intérieur de la bulle Max Air alors que la languette extérieure est agrémentée de l’inscription « James Gang » avec une typographie d’affiche de film d’horreur ainsi que d’un visage et d’une paire d’yeux rouges menaçants sous les lacets. A noter aussi que la semelle intérieure est inspirée du film Friday the 13th pour rester dans le thème de l’épouvante. C’est vrai que les adversaires ont de quoi avoir peur en imaginant ce qui pourrait arriver derrière LeBron si son gamin est encore plus fort que son père.

La fiche :

La grande-sœur : les Nike Kyrie 4 Halloween qui collent bien au thème de la James Gang.

les Nike Kyrie 4 Halloween qui collent bien au thème de la James Gang. On les imagine déjà à ses pieds : LeBron James Jr. pour intimider ses adversaires au lycée.

LeBron James Jr. pour intimider ses adversaires au lycée. L’occasion parfaite pour les porter : pour Halloween, ou tous les jours quand on joue pour les Kings.

pour Halloween, ou tous les jours quand on joue pour les Kings. On aime : une languette originale et une typo qui nous plonge direct dans l’ambiance. Ça fait flipper rien que de les regarder.

une languette originale et une typo qui nous plonge direct dans l’ambiance. Ça fait flipper rien que de les regarder. On aime moins : difficile de faire le lien entre l’horreur et la famille de LeBron, sauf si le clan aime bien se retrouver au cinéma pour se faire peur entre deux bouchées de popcorn.

LeBron 17 James Gang sont disponibles sur le site de notre partenaire Basket4Ballers pour un prix de, n’ayez pas la frousse, 189,90 euros.

Source : Nike