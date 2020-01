NBA Paris Game 2020 : le replay du live le plus déjanté de l’histoire de TrashTalk en live de la Hardcore Motel Arena

La NBA était de retour en France après dix ans d’absence et pour la première fois à l’occasion d’une rencontre de saison régulière. Il fallait évidemment marquer le coup et surtout vivre ce moment tous ensemble, en famille, en compagnie de tous ceux qui n’avaient pas obtenu de précieux sésame pour l’événement de l’année à l’AccorHotels Arena sur YouTube. Cela s’annonçait épique, ça a été un zbeul sans nom.

Le rendez-vous était donné, à 20 heures, pour préchauffer tranquillement et engloutir des premières boîtes de gâteaux apéro avant l’entre-deux. Une mission accomplie avec brio par l’intégralité de la Team TrashTalk qui s’était évidement rassemblée pour partager ce moment franchouillard, de rigolade, et d’Histoire (à replacer par ordre d’importance) avec l’équipe de So Foot le temps d’une soirée qui s’annonçait culte. De la titularisation de Nicolas Batum au coup de chaud de Malik Monk, de la timide entrée en matière du Greak Freak jusqu’à sa nouvelle mixtape, tout a été commenté la bouche pleine et avec plus ou moins de sérieux. Car l’important était ailleurs : passer ce match ensemble, de la première à la dernière minute, avec autant de moments cultes et de souvenirs que possibles. Le pic d’ambiance à la Hardcore Motel Arena arrivera sûrement lors de l’arrivée d’une montagne de pizzas ou pour le cinquième tirs du parking de notre représentant national sur le parquet on ne sait plus trop. Les gages ont fusé tout la soirée mais on ne peut pas vous en dire plus au risque de gâcher la surprise à ceux qui n’étaient pas présents en live ce vendredi…

Le crâne d’Alexinator brillait de mille feux au terme de cette soirée du 24 janvier que l’on attendait tous depuis fort longtemps. La NBA est de retour en France et ce n’est qu’un début, mais on ne pouvait pas imaginer le vivre d’une autre manière que réunis tout autour d’un canapé. Hier soir, nous avons vécu l’histoire tous ensemble, en espérant partager beaucoup d’autres moments comme celui-ci sur la chaîne YouTube de TrashTalk.