NBA Top 10 du jour : officiel, Neymar et Kylian Mbappé pensent que Malik Monk est le meilleur joueur de la Ligue

Une nuit de plus dans le grand livre de l’histoire NBA, et certains ont évidemment profité de l’occasion pour faire le spectacle. Que s’est-il passé de plus fou cette nuit ? Qui est allé le plus haut ? C’est ici que ça se passe, et on vous laisse aller à la salle pour tenter de reproduire ce que vous allez voir ci-dessous. Let’s go.

Qui dit nouvelle saison dit nouvelle formule, et cette année TrashTalk profitera du Top 10 pour vous informer chaque matin de tout ce qu’il faut savoir pour faire le malin à la machine à café. A vot’ service ma bonne dame, ça nous fait plaisir.

Ça s’est passé un 25 janvier

1960 : Wilt Chamberlain score 28 points… alors qu’il est rookie. T’as du boulot Sekou, t’as du boulot.

C’était il y a un an pile poil

Ils sont nés un 25 janvier

1970 : Chris Mills

On notera également que c’est aujourd’hui la fête des Paul et des Apollos, putain de larme à l’œil quand on repense à Rocky IV.