Première victoire en Playoffs de Paolo Banchero, certainement pas la dernière. Pour l’occasion ? Un match sérieux avec une grosse activité, même si les shoots ont mis du temps à tomber dedans. On se met les highlights du sophomore !

Après un début de match où il a pris à peu près les 68 premiers tirs du Magic sans beaucoup de succès, Paolo Banchero a fini par trouver le rythme et a déroulé, un peu comme tous ses comparses du Magic. Tandis que les Cavaliers coulaient plus profond qu’un navire de guerre torpillé à foisons au-dessus de la fosse des Mariannes, Paolo Banchero montrait l’exemple aux siens en produisant un sacré match. Du tir en déséquilibre pour commencer, des bons chiffres depuis le parking et de la distribution très intéressante. En seulement 29 minutes, c’est 31 points et 14 rebonds et 5 passes à 13/26 aux tirs et 4/9 à 3-points… et aucune perte de balle. Pas mal pour un gars qui en avait compilé 9 face aux mêmes adversaires au Game 1.

Paolo Banchero becomes the 4th player in NBA history to tally 30 points, 10 rebounds and 5 assists in a playoff game at age 21 or younger, joining:

LeBron James (3x)

Luka Doncic

Magic Johnson#NBAPlayoffs presented by Google Pixel pic.twitter.com/oumafuXGYt

— NBA.com/Stats (@nbastats) April 26, 2024

Vous voulez trouver un joueur plus jeune que Paolo à faire un match à 31 points et 14 rebonds à au moins 50% au tir ? Ok, il y en a un, c’était… Magic Johnson en Game 6 des Finales en 1980. Sympa le club. Vous voulez trouver un joueur à plus de 30 points, 10 rebonds, 5 passes en moins de 30 minutes en Playoffs ? Tadam… aucun. Eh oui, car l’ami Banchero n’a pas eu à jouer beaucoup tant l’écart s’est vite creusé en faveur du Magic. Voilà qui permettra au jeune All-Star d’Orlando de prendre un peu de repos et d’espérer des jours encore meilleurs dans ce premier tour à l’Est.

Paolo Banchero is the first player in NBA history to have a playoff game with:

30+ PTS

10+ REB

5+ AST

In less than 30 minutes played. pic.twitter.com/p6y5iZ7Qrs

— StatMamba (@StatMamba) April 26, 2024

La première victoire de Paolo Banchero en Playoffs est d’un très bon cru. Grosse perf, série relancée, Orlando a de quoi espérer. Rendez-vous dans la nuit de samedi à dimanche pour l’épisode 4 !