Devenu coach après sa retraite sportive en 2017, Mike Miller s’est récemment reconverti en agent de joueurs NBA. Une nouvelle carrière qui démarre plutôt fort, puisque l’un des premiers clients de l’ancien membre des Heatles de LeBron James, Chris Bosh et Dwyane Wade n’est autre que… Paolo Banchero, numéro 1 de la Draft 2022.

C’est une étape par définition inévitable. À l’approche de la retraite, tous les joueurs NBA doivent se confronter à leur après-carrière, et envisager de quoi cette dernière sera faite. Pour beaucoup, il est avant tout temps de prendre du repos, loin des spotlights mais avec leurs proches dont ils n’ont pas toujours pu profiter, ou en gérant les associations, camps, entreprises, sociétés qu’ils ont parfois pu créer. Pour d’autres, c’est une seconde vie médiatique, en tant que consultant, expert pour une émission quelconque ou en créant leur propre podcast. Pour d’autres encore ? Il est impossible de lâcher la gonfle, alors ceux-là décident donc de s’impliquer dans une franchise en tant que coach, assistant, general manager (GM) etc… Initialement, c’est cette dernière voie qu’avait emprunté Mike Miller. Devenu assistant de Penny Hardaway en 2018 à l’Université de Memphis, le 2001 Rookie of the Year commençait même à se forger une bonne réputation dans son rôle de recruteur, avant de brutalement quitter le poste en 2020. Après deux ans chez les Tigers, Miller décide en effet de coacher l’équipe du lycée Houston, dans le Tenessee, où jouent deux de ses fils.

Mais là encore, Mike s’arrête très vite et va alors décider de s’engager dans une voie différente de celles évoquées précédemment : devenir agent. Quelques mois après avoir cédé sa place d’entraîneur, il décide de co-fonder LIFT Sports Management, agence dont il est l’actuel président et l’un des agents principaux. Créée en 2021, la firme est donc très récente, et ne compte par définition que peu de sportifs de premier plan dans ses rangs. Il était donc d’autant plus important pour Mike Miller de parvenir à signer une grosse pointure le plus vite possible. C’est désormais chose faite depuis le 7 mai dernier avec l’arrivée de Paolo Banchero au sein de l’agence, qui finira par devenir le numéro 1 de la Draft 2022 ! Associé à Daniel Frank et Donnie McGrath, c’est malgré tout Miller qui est personnellement choisi par le prospect de Duke en tant qu’agent. En effet, le nouveau chouchou d’Orlando apprécie le profil d’ancien joueur de son représentant, avec qui il peut réaliser certains workouts et parler basket, ce qui est logiquement plus compliqué lorsque ces derniers n’ont jamais touché la balle orange de leur vie. Bien sûr, Paolo n’est pas le seul protégé de l’ancien sniper du Heat, qui a également signé plusieurs jeunes tels que Wendell Moore Jr., drafté en 26ème position par les Mavs puis échangé à Minnesota ou encore JD Davison, drafté en 53ème position par Boston. De son côté, Daniel Frank représente par exemple RJ Hampton ou Javonte Smart.

Comme vous pouvez vous en doutez, bien que son choix soit différent de celui de la majorité de ses ex-collègues en NBA, Mike Miller n’est pas le seul à avoir choisi une telle après-carrière. Même s’ils ne sont pas nombreux, certains ont en effet fait un choix semblable et se sont depuis installés dans le monde très compétitif des agents. C’est par exemple le cas de BJ Armstrong, qui sera respectivement passé de joueur à assistant-coach, general manager puis agent dans la société Wasserman. Autrefois représentant de Draymond Green, l’ancien coéquipier de Michael Jordan s’occupe aujourd’hui des carrières de Derrick Rose, Bismack Biyombo ou encore Bol Bol. Enfin, bien que sa carrière basketballistique ne fut pas flamboyante (drafté au… cinquième tour par Denver en 1982), Bill Duffy est quant à lui devenu un agent NBA de tout premier rang. Ayant fondé BDA Sports Management, ce dernier représente notamment Luka Doncic, Anfernee Simmons, Deandre Ayton etc… Il ne serait donc pas étonnant qu’à l’avenir, d’autres joueurs actuels puissent devenir agent une fois leur carrière terminée. Après tout, c’est déjà ce que LeBron fait en s’occupant des carrières de tous ceux qui gravitent autour de lui.

Avec un tel début d’après-carrière, Mike Miller semble avoir un bel avenir d’agent devant lui. Car même si la concurrence est très rude dans ce milieu où les joueurs naviguent entre agences comme entre franchises en NBA, l’ancien joueur devrait parvenir à se faire sa place. Toutefois, au vu des premiers matchs de Paolo Banchero sur les parquets de la Ligue, la priorité numéro un sera de conserver son poulain le plus longtemps possible.