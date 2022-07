On avait suivi avec attention les grands débuts du n°1 de la dernière draft, avant-hier face aux Rockets de son « concurrent » Jabari Smith Jr., et cette nuit marquait donc l’acte 2 de son cahier de vacances. Une rencontre face aux Kings de Keegan Murray, pick 4 de la Draft également très en vue depuis une semaine et évoluant sur le même poste que Paolo, oh, comme la vie est bien faite. Résultat des courses ? Paragraphe suivant merci.

C’est qui sinon le meilleur poste 4 de la Draft ? Pas de conclusion hâtive évidemment mais quelle merveilleuse idée de la NBA (quel hasard) d’avoir prévu en ouverture de cette Summer League des duels entre le Magic et les Rockets ou encore ce même Magic et les Kings. Paolo Banchero, Jabari Smith Jr. et Keegan Murray, respectivement picks 1, 3 et 4 de la Draft, ont donc pu faire chauffer la jauge de comparaison sur ces 48 premières heures de compétition, et si les deux derniers nommés ont également montré de sacrés signes positifs, c’est bien Paolo qui le plus fait chauffer le pinceau. Après une première sortie en guise de présentation en Mondovision l’avant-veille, le buffle floridien a donc enchainé cette nuit, démontrant une nouvelle fois que sa palette était variée avec un grand V, car avec un grand A celle-ci aurait été avariée, car ici on aime boxer avec les mots. Du shoot, merci on savait, de la puissance près du cercle, merci on était au courant, mais cette nuit c’est grâce à deux autres spécialités naissantes que PB s’est également manifesté. La défense tout d’abord, car en bon compétiteur qu’il est l’ancien Dukie avait décidé de challenger Keegan Murray, puis le playmaking, sucrerie que l’on risque de voir et revoir cette saison tant le Banch’ aime régaler les copains et, si possible, avec des passes qui candidatent déjà aux NBA Top 10 de la saison prochaine.

Paolo Banchero de retour aux fourneaux.pic.twitter.com/SFU2sAhuGQ — TrashTalk (@TrashTalk_fr) July 9, 2022

« Paolo vous avez 9 points à la fin du premier quart, un gros dunk en 360 degrés et une belle défense sur Keegan Murray, comment vous vous sentez ? – J’ai 9 points mais j’ai aussi 4 balles perdues, donc je dois être plus appliqué et attentionné avec le ballon. » J’aime trop. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) July 9, 2022

C’est très très grave le niveau d’aisance qu’a Banchero. On est déjà dans la catégorie « c’est bon la Summer League c’est dans le rétroviseur. » — TrashTalk (@TrashTalk_fr) July 9, 2022

Quelle idée aussi. La NBA a mis (1) Jabari Smith puis (2) Keegan Murray en deux premiers adversaires d’Orlando dans la Summer League. Paolo il a pris ça personnellement. Ah ouais c’est qui le meilleur 4 de la Draft ? Watch this. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) July 9, 2022

Faute ou pas faute ?pic.twitter.com/v3SLfHJnQa — TrashTalk (@TrashTalk_fr) July 9, 2022

23 points, 5 rebonds, 6 passes, 4 interceptions, 8 ballons perdus pour Paolo Banchero. Contre qui sauve le match et caviar de la win. 20 points, 9 rebonds, 2 passes, 1 interception, 5 balles perdues pour Keegan Murray. Shoot clutchissime pour forcer l’overtime. Quel duel. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) July 9, 2022

Impossible néanmoins de passer sous silence le pêché mignon local, on parle de ballons perdus au nombre de huit, même si la Summer League reste finalement l’environnement parfait pour dépenser sans compter et gâcher des munitions, rapport à Las Vegas t’sais. Propension à égarer des boules donc, et cette nuit la huitième et dernière de ses boulettes a d’ailleurs envoyé tout le monde en prolongations au quasi-terme d’une fin de match absolument WTF. Fort heureusement Banchero emportera finalement la feuille grâce à un contre dont on vous laissera juger la propreté et grâce à sa sixième passe décisive de la soirée, un caviar de plus devenu décisif dans tous les sens du terme car délivrant son équipe du fait de la règle du Golden Bucket. Oui, Paolo Banchero, David Trézéguet et Robert Pirès ont désormais un point commun.

Nouvelle démo tranquille pour Paolo Banchero, une démo de talent et de polyvalence. Petite alerte en fin de match puisqu’on l’a aperçu quittant le parquet en boitant un peu bas, une image laissant penser que le Magic pourrait décider de laisser au repos son crack pour la fin de la compétition. Et vous savez quoi ? Le bobo n’a pas l’air fou mais ce ne serait pas une mauvaise chose hein, parce qu’il ne faudrait pas nous le casser trop vite.