Depuis le temps qu’on vous dit que mater la Summer League au mois de juillet fait de vous des hommes et des femmes meilleur(e)s. Nouvelle preuve de cette maxime cette nuit, avec un match totalement WTF entre les Kings et le Magic, match WTF et surtout « fin de match » WTF. On vous raconte tout ça, avec les images bien sûr.

Kings vs Magic à Las Vegas, nuit du 9 au 10 juillet. Dit comme çà forcément, ça ne parle qu’aux très initiés, et on peut même dire sans exagérer que ça ne va pas pas faire déborder l’océan. Sauf que vous le savez probablement, la franchise d’Orlando et celle de Sacramento ont respectivement drafté – entre autres – lors de la cérémonie deux cracks nommés Paolo Banchero et Keegan Murray, avec les picks 1 et 4, ce qui donnait déjà, au moins, deux bonnes raisons de se poser devant ce « classique ». L’autre raison qui nous obligeait à garder un oeil au Thomas & Mack Center ? Les Kings bien sûr, les Kings dans leur globalité, car si vous êtes fans de la franchise californienne vous le savez mieux que quiconque : il se passe toujours quelque chose avec les Rois, et qui plus est en Summer League puisqu’on rappelle qu’avant ce match Sacto restait sur huit victoires estivales consécutives et deux « sacres » lors de la Summer League 21 et la California Classic Summer League 2022.

A-t-on donc eu droit à une rencontre incroyable ? Hum, disons que la fin de match parle pour elle. Allez, des images et on en parle ensuite :

LE FINISH DE MALADE 😱😱😱 TROIS POINTS QUETA

INTERCEPTION

TROIS POINTS MURRAY OVERTIME !!! 🔥🔥🔥pic.twitter.com/N96mhVITAA — TrashTalk (@TrashTalk_fr) July 9, 2022

DOUBLE OVERTIME DONC MORT SUBITE !!! PREMIER PANIER C’EST GAME WINNER — TrashTalk (@TrashTalk_fr) July 9, 2022

Paolo Banchero : « T’étais pas censé rentrer ce trois points mec. » Neemias Queta : « Tu me connais pas frérot. »pic.twitter.com/ZvuX8kOUgL — TrashTalk (@TrashTalk_fr) July 9, 2022

Faute ou pas faute ?pic.twitter.com/v3SLfHJnQa — TrashTalk (@TrashTalk_fr) July 9, 2022

CALL ANNULÉ YA PAS FAUTE — TrashTalk (@TrashTalk_fr) July 9, 2022

On récapitule ? Le Magic devant de 6 points à sept secondes de la fin du match… mais les Kings restent les Kings et jettent toutes leurs forces dans un money time incroyable. Le pivot Neemias Queta a lâché une bête de match et envoie tout d’abord un shoot inespéré du parking pour recoller à trois petits points, et sur la remise en jeu Paolo Banchero, par ailleurs auteur d’un match supra-solide, perd son huitième ballon en le rendant illico pesto rosso à… Keegan Murray, tiens tiens, qui endosse le costume de héros de la nation en décochant un three quasiment au buzzer. BANG, overtime, les Kings ne meurent jamais ils ne font que de très longues siestes. La première prolongation ne donnera rien si ce n’est une nouvelle égalité et une deuxième overtime dont la règle est aussi folle que sexy : la première équipe qui marque a gagné. Ouais, comme à l’école. Il n’en faudra pas plus au first pick de la Draft 2022 pour se hisser en haut de l’affiche avec un contre aussi clutch que… discutable sur Neemias Queta, Banchero qui enchainera juste derrière avec son sixième et dernier caviar de la soirée, celui-là régalant Emanuel Terry et donnant donc la victoire au Magic, dans une explosion de joie de type but-en-or nous rappelant les plus belles heures de Lolo Blanc ou David Trézéguet.

On vous a déjà dit que la Summer League c’était le S ? On vous a déjà dit de vous injecter les matchs des Kings dans les veines ? Et que Keegan Murray et Paolo Banchero étaient des cracks ? Non, et bien désormais c’est fait.