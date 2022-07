La Summer League, c’est tous les ans l’occasion d’avoir un premier aperçu des rookies qui viennent de se faire drafter en NBA. Malheureusement, cette année, l’un des jeunots les plus attendus du circuit n’y participera pas à cause d’un bobo à l’épaule. Il s’agit du mystérieux Shaedon Sharpe.

Il était attendu car on parle non seulement du pick numéro 7, mais aussi et surtout parce que le talentueux arrière de Portland n’a pas joué de toute la saison 2021-22. La Summer League de Las Vegas – qui a commencé il y a deux jours – représentait donc l’occasion parfaite pour se faire une première vraie idée du bonhomme, auteur de sacrées prouesses au lycée avant de réaliser une année blanche du côté de l’université de Kentucky. Malheureusement il va falloir patienter encore un peu. Car comme l’indique Shams Charania de The Athletic, Sharpe a été diagnostiqué d’une légère déchirure dans son épaule gauche suite à une IRM réalisée en cette fin de semaine, l’éloignant ainsi des terrains pour minimum dix à quatorze jours avant de se faire réévaluer. Pas de bol, la Summer League se termine déjà le 17 juillet prochain et on peut donc officiellement rayer Shaedon de la liste des participants. Tout ce qu’on a pu voir du gamin jusqu’ici, ce sont ses six petites minutes jouées lors du premier match de Portland à Vegas face aux Pistons. Six minutes, juste le temps de lâcher un petit turnaround jumper du plus bel effet, avant de rejoindre le banc à cause de son pépin à l’épaule.

Shaedon Sharpe got into his 💼 for his first NBA bucket. 🎥 @NBA | @ShaedonSharpepic.twitter.com/zDbpHJzvAV — The Athletic NBA (@TheAthleticNBA) July 8, 2022

C’est un premier coup d’arrêt pour le rookie alors que sa carrière NBA n’a même pas encore vraiment commencé. Pas idéal évidemment quand on essaye de s’acclimater progressivement à la Grande Ligue, la Summer League représentant une étape importante pour ces jeunots qui se lancent dans le grand bain. Si le talent de Shaedon Sharpe est indéniable, à un moment donné va quand même falloir jouer des matchs de basket sous peine d’être victime d’un gros choc thermique une fois chez les grands. La prochaine échéance où on pourrait le voir, c’est lors du camp d’entraînement et la présaison de fin septembre à mi-octobre. Ça fait un peu loin quand même. Pourvu que cette blessure soit complètement derrière lui à ce moment-là et qu’il puisse se préparer au mieux à ses débuts officiels en NBA. En attendant, Sharpe va devoir prendre son mal en patience, et les premiers duels qu’il a pu avoir avec Damian Lillard à l’entraînement vont désormais laisser place à un traitement adapté et du repos. Les Blazers ne vont évidemment prendre aucun risque avec leur jeunot, qui n’est pas près d’enlever l’étiquette de « joueur mystère » qui est solidement collée sur son front aujourd’hui.

Le Canadien de 19 piges ne jouera donc pas plus de six minutes en Summer League, tout ça après une saison sans disputer le moindre match à Kentucky. Alors si vous voulez vraiment avoir un aperçu du gamin, il va falloir fouiller pour trouver ses matchs de lycée et notamment ceux au tournoi EYBL 2021, où Sharpe avait particulièrement cartonné.

Source texte : The Athletic