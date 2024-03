Cette nuit les Blazers ont passé un cap dans l’art du tanking, mais de manière assez intéressante et formatrice pour les joueurs présents. Cette nuit ? Les Blazers ont tout simplement commencé leur match face aux Nuggets avec… cinq rookies !

Le n°3 de la Draft 2023 Scoot Henderson et le Français Rayan Rupert, également drafté en 43 par les Blazers en juin dernier, ça c’est pour le backcourt. Dans les ailes ? Kris Murray, drafté en 23 toujours en 2024, puis Toumani Camara, drafté pour sa part par les Suns mais très vite récupéré par Rip City dans un trade estival. Au poste 5 ? L’Australien Duop Reath, non drafté et tout nouveau tout beau (9,3 points) cette saison en NBA. Cinq rookies, pas un record mais seulement la deuxième fois depuis le mariage NBA / ABA en 1976 !

Tonight will be the first time in Blazers history they start 5 rookies. First time in the NBA since GS 4-26-12, and only the 2nd time since the ABA/NBA Merger in 1976. Via Stats Inc

— Travis Demers (@travisdemers) March 24, 2024



Pour affronter des Nuggets qui s’étaient pour leur part passés notamment de Jamal Murray (cheville) et Nikola Jokic (banquet des conscrits à Chalamont), les Blazers avaient donc privilégié la jeunesse. Sur le banc ? Jabari Walker (sophomore), Ashton Hagans (rookie si l’on oublie quatre minutes disputées avec les Wolves en 2021), Dalano Banton qui passait pour le vétéran de la bande du haut de ses 139 matchs en carrière, et Moses Brown (nul). Un roster original, un roster de mois de mars, mais au moins les joueurs envoyés au suicide front par Chauncey Billups sont des mecs issus de la Draft et pas des journeymen habitués aux contrats de dix jours, on puise dans le centre de formation plutôt qu’au Pôle Emploi, ça passe.

Au final les très inexpérimentés Blazers s’en sont très bien sortis, ne perdant que de trois points face au champion en titre, et cela donnera peut-être des idées à Coach Billups pour les vingt derniers jours de la saison. L’occasion de voir un Scoot enfin débridé (drôle ça) et un Rayan Rupert responsabilisé ? On vote pour !