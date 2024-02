Dans l’ombre de Victor Wembanyama, Chet Holmgren ou encore Brandon Miller, Scoot Henderson réalise des performances plutôt solides chez les Blazers. Suffisamment solides pour devenir titulaire et surtout le rester.

Pour la première fois depuis mi-janvier, Scoot Henderson a commencé dans le cinq majeur des Blazers la nuit dernière. Si Portland a pris cher contre Minnesota (-37…), Scoot a plutôt confirmé sa bonne forme du moment avec 15 points et 4 passes en 30 minutes. De quoi convaincre son coach Chauncey Billups.

En effet, d’après Aaron J. Fentress d’Oregon Live, le numéro 3 de la Draft NBA 2023 devrait rester titulaire jusqu’à la fin de la saison.

Scoot Henderson back in the starting lineup Thursday night against Minnesota. Coach Billups said he expects Henderson to remain a starter for the rest of the season. Said Henderson has improved enough to earn the starting role. pic.twitter.com/xXeVM1oba1

— Aaron J. Fentress (@AaronJFentress) February 16, 2024

C’est une belle récompense pour Scoot, qui avait connu des débuts NBA assez hardcore entre blessures et performances bien claquées. Henderson a commencé à trouver ses marques vers le mois de décembre, pas assez pour relancer la course au Rookie de l’Année (désolé Scoot) mais suffisamment pour séduire Coach Billups.

“Il est tellement mature pour son âge, et il me laisse le coacher à la dure. J’essaye d’être le plus honnête possible avec lui. C’est facile de le coacher et je suis satisfait de son développement, il joue vraiment bien.” – Chauncey Billups sur Scoot Henderson.

Scoot s’est notamment illustré entre fin décembre et début janvier, tournant à 20 points, 4 rebonds et 5 passes de moyenne (en quatre matchs) en moins de 29 minutes en sortie de banc. Plus adroit, plus agressif et tout simplement plus à l’aise, Henderson a donné un aperçu de ce qu’il pouvait devenir avec plus de régularité.

Inside Scoot Henderson's move into the starting lineup, which appears to be permanent and will be the most important thing to develop over the Blazers' final 28 games after the All-Star break: https://t.co/gwEH0aSiJq pic.twitter.com/kAwJwgGEGI

— Sean Highkin (@highkin) February 16, 2024

L’annonce de Chauncey Billups concernant la titularisation d’Henderson est significative. Car avec les absences de Shaedon Sharpe et Malcolm Brogdon, on pourrait penser que sa place dans le cinq est liée avant tout aux blessures des deux premiers. Mais alors que Brogdon devrait revenir sur les parquets après le All-Star Break, Billups compte titulariser Scoot aux côtés d’Anfernee Simons pour le reste de la saison.

“Mon job est de le développer, mais aussi de le protéger. Quand j’ai décidé de le faire sortir du banc, il avait vraiment du mal. Il se mettait tellement la pression. Je devais le protéger. Mais depuis il a tellement progressé. Je voulais qu’il gagne sa place (de titulaire).” – Chauncey Billups

Une place de titulaire méritée, qui montre que les Blazers sont désormais à l’aise avec l’idée de lui donner les clés du camion. Cela a pris plus de temps que prévu, mais Scoot Henderson est désormais là où il veut être.

À lui d’en profiter pour marquer les esprits lors du dernier tiers de la saison régulière.

___________

Sources texte : Oregon Live / The Rose Garden Report