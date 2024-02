En tombant contre l’équipe Z des Grizzlies la nuit dernière, les Bucks ont montré tout le chemin qu’il leur reste à parcourir pour vraiment être un candidat crédible au titre NBA dans les prochains mois. Une nouvelle défaite inquiétante pour un groupe qui n’a remporté que trois matchs depuis l’arrivée de Doc Rivers fin janvier. La trêve du All-Star Break arrive à point nommé.

“Certains gars étaient là, d’autres étaient déjà à Cabo.”

Voilà ce qu’a déclaré Doc Rivers quand il a fallu expliquer la défaite honteuse de son équipe à Memphis hier. Entendez par là : la moitié de l’équipe se croyait déjà en vacances à un jour du All-Star Break. Des mots forts de la part du coach pour expliquer le manque d’intensité de son groupe, mais des mots qui symbolisent finalement assez bien la situation actuelle chez les Bucks.

Car à Milwaukee, on attend avec impatience la trêve du All-Star Weekend.

La première partie de saison a en effet été usante à différents niveaux : il a fallu intégrer Damian Lillard à la place de Jrue Holiday, les automatismes ont mis du temps à se mettre en place, le nouveau coach Adrian Griffin a peiné à se faire entendre, il y a eu des bobos (notamment Khris Middleton, encore blessé…), l’équipe a perdu son identité défensive, des tensions sont forcément apparues, et pour couronner le tout Doc Rivers a pris la place de Griffin sur le banc début 2024. Autant dire qu’on est loin de naviguer sur un long fleuve tranquille à Cream City.

L’arrivée de Doc Rivers était censée apporter de l’expérience et plus de rigueur défensive au groupe. Résultat ? En dix matchs sous Doc, Milwaukee affiche un bilan de 3 victoires – 7 défaites. Dans le lot, il y a eu des succès intéressants comme face à Denver, avec une défense bien plus respectable qu’en début de saison. Mais il y a surtout eu des défaites bien crades : Portland, Utah, Miami (sans plusieurs cadres) et donc Memphis.

Impossible évidemment de tout mettre sur le dos de Doc.

Y’a en effet un tas de mecs qui font pas le taf, lui débarque, le break va faire du bien aux Bucks.

S’il secoue tout le groupe et certains se mettent enfin à jouer à 100%, ça pourra être un bon début. Courage aux fans.

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 16, 2024

Quand vous avez connu une première partie de saison aussi agitée et que vous changez de coach en cours de saison, il faut forcément du temps pour retrouver un nouvel équilibre. C’est pour cela qu’il est encore trop tôt pour enfoncer les Bucks ou pour se moquer de Doc Rivers (même si on a très envie). Et c’est aussi pour cela que le All-Star Break (16 – 22 février) devrait faire le plus grand bien à Milwaukee pour se recalibrer.

“On n’est pas sur la bonne voie. Tout le monde le ressent. Désormais, j’ai sept jours pour essayer de prendre soin de mon corps, me reposer mentalement de cette saison très usante liée à tous les changements et tout ce qui se passe.” – Giannis Antetokounmpo

Recharger les batteries physiquement, recharger les batteries mentalement, et revenir avec un nouveau mindset pour enfin évoluer au niveau attendu. Tel est le message envoyé par le Greek Freak.

La semaine qui arrive est peut-être la plus importante de la saison pour les Bucks. Une semaine sans match, mais une semaine qui doit permettre à tout le monde de se remettre en question, joueurs comme coachs. Doc Rivers doit en profiter pour trouver des solutions ainsi que les moyens pour booster un groupe ayant désespérément besoin d’un électrochoc.

"The way they're playing right now, they gonna get swept in the first round."

Shaq on Milwaukee after back-to-back losses heading into the All-Star break pic.twitter.com/EZr9NQ2EW7

— NBA on TNT (@NBAonTNT) February 16, 2024

Il reste une trentaine de matchs à jouer dans cette régulière 2023-24, où les Bucks sont troisièmes de l’Est (35 victoires – 21 défaites). C’est assez pour redresser la barre mais c’est également peu pour une équipe qui n’a toujours pas réussi à se trouver. Surtout dans une conférence plus forte que prévu.

Les Bucks arriveront-ils à changer la dynamique de leur saison ? Ou sont-ils condamnés à une nouvelle élimination prématurée en Playoffs ?

Source texte : Milwaukee Journal Sentinel