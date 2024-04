La particularité de la série entre les Lakers et les Nuggets, c’est qu’on connaît le scénario des matchs à l’avance. Los Angeles prend d’abord le lead, puis Denver revient tranquillement pour finalement s’imposer en patron. Cela fait… 11 matchs que ça dure, et ça pourrait se reproduire une nouvelle fois cette nuit (2h30) pour valider un deuxième sweep consécutif.

Il faut remonter au… 16 décembre 2022 pour voir les Lakers gagner un match de panier-ballon face aux Nuggets. Depuis ? 11 matchs, 11 victoires pour Denver, dont sept consécutives sur les deux dernières séries de Playoffs.

“Gagner, c’est un style de vie pour nous.”

Les mots de Nikola Jokic après la victoire du Game 3 à Los Angeles illustrent parfaitement la dynamique entre les deux équipes. Gagner, les Nuggets savent comment faire, surtout face à l’équipe de LeBron James et Anthony Davis. Les Lakers, eux, n’ont toujours pas trouvé la bonne formule pour s’imposer contre le champion en titre. Résultat : un deuxième sweep d’affilée semble presque inévitable.

"Winning is a lifestyle for us."

– Nikola Jokic pic.twitter.com/j130JFXJ8g

— ML Basketball (@_MLBasketball) April 26, 2024

Malgré ces résultats démoralisants pour les Angelinos, le coach Darvin Ham – sous pression – n’a pas l’intention de changer son cinq de départ. La question lui a été posée en référence à la performance catastrophique de D’Angelo Russell dans le Game 3.

“Vous voulez donner une chance à vos joueurs de se rattraper. Il y avait des questions similaires après le Game 1, et vous avez vu ce qu’il (D’Angelo Russell) a fait dans le Game 2. […] Il faut faire confiance à vos joueurs. Croire en eux.” – Darvin Ham (via ESPN)

Peut-on vraiment faire confiance à un joueur qui disparaît souvent en Playoffs et qui n’a pas vu le jour contre Denver l’an passé ? Ça c’est une autre question mais admettons. Le problème pour Darvin Ham et les Lakers, c’est que même si ses joueurs proposent un meilleur visage que dans le Game 3, les Nuggets sont tout simplement un cran au-dessus. On a au moins 11 preuves pour le démontrer. Même certains joueurs des Lakers sont prêts à l’admettre. Écoutez donc Rui Hachimura :

“Clairement, il y a des choses qu’on doit mieux faire. Bien sûr, on essaye. On regarde beaucoup de vidéo, on adapte différentes couvertures et tout ça. Mais en tant qu’équipe, selon moi, on n’a juste pas assez d’expérience. Cela fait cinq ans qu’ils sont ensemble.”

C’est clair que niveau continuité et solidité collective, on n’est pas dans le même univers.

Alors que le roster actuel des Lakers n’est vraiment ensemble que depuis une saison et demie (en dehors de LeBron et AD), les Nuggets ont construit leur formidable équilibre il y a déjà quelques années. Aaron Gordon a rejoint le trio Nikola Jokic – Jamal Murray – Michael Porter Jr. en mars 2021, avant que Kentavious Caldwell-Pope ne débarque en 2022 pour apporter la touche finale au cinq majeur de Michael Malone. S’il y a eu des blessures entre temps (Jamal Murray, Michael Porter Jr.), cette combinaison est rapidement devenue injouable. Et les Lakers en sont les premières victimes.

"They do not have a weakness offensively…"

LeBron James shows respect for the Nuggets after Game 3 🗣️ pic.twitter.com/m5LBTWQErt

— NBA (@NBA) April 26, 2024

Tout ça pour dire qu’il n’y a déjà plus de suspense dans cette série opposant Los Angeles à Denver. On se demande juste si les Lakers parviendront à éviter l’humiliation d’un deuxième sweep consécutif. Réponse à partir de 2h30 à Los Angeles.