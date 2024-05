Des bruits de copulation pendant la conférence de presse de Luka Doncic, c’est quoi ce bazar ?

Source image : montage TrashTalk via YouTube

WTF ? Alors que Luka Doncic revenait sur la victoire des Mavericks face au Thunder en conférence de presse, ses explications ont été interrompues par des bruits étranges, qui se méprennent très fort à de la copulation en direct. Faut voir la tête du Lulu quand il s’en est rendu compte.

Ces moments n’arrivent pour ainsi dire jamais… mais quand c’est le cas, c’est toujours exceptionnel. Et cette fois, la règle n’a pas été contournée. En pleine conférence de presse, des bruits d’une femme en train de crier de manière assez explicite sont entendus alors que Luka Doncic est en train de parler du match contre le Thunder. Si le responsable média essaye de faire continuer les échanges, les journalistes ne retiennent pas leur envie de rire face à un Luka qui écarquille les yeux et se sent gêné. C’est quoi ce BAZAR ?