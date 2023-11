Chaque mardi soir en NBA, c’est In-Season Tournament. Et qui dit In-Season Tournament dit parquets spéciaux et très colorés. Ce qui ne plaît pas à tout le monde, n’est-ce pas Luka Doncic ?

Peut-être que la frustration de la défaite à la Nouvelle-Orléans et sa performance médiocre (16 points en 26 minutes) ont rendu Luka d’humeur chafouine, mais en tout cas il ne s’est pas privé pour critiquer le parquet des Pelicans (via le Dallas Morning News).

“Outre toutes ces couleurs, le parquet n’était vraiment pas bon aujourd’hui. Il était vraiment glissant. Et à certains endroits, la balle ne rebondissait pas (correctement). Donc si on veut jouer sur ces parquets (spéciaux), il faut s’assurer qu’ils soient stables pour qu’on puisse jouer dessus. Comme à Dallas, où on a dû le changer.”