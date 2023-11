Kelly Oubre Jr. a retrouvé le centre d’entraînement des Sixers

Heurté par un véhicule le week-end dernier alors qu’il se promenait près de chez lui, Kelly Oubre Jr. est éloigné des terrains de basket pour une durée indéterminée. Mais les dernières nouvelles sont rassurantes puisque le joueur des Sixers a retrouvé le centre d’entraînement de son équipe.

Que ça fait du bien d’avoir des bonnes nouvelles concernant Kelly Oubre Jr. après l’incident de samedi dernier.

Victime d’une fracture au niveau des côtes et d’autres blessures relativement mineures, l’ailier de 27 ans est de retour chez les Sixers, lui qui a fait une petite séance de vélo d’appartement au centre d’entraînement de la franchise. D’après son coach Nick Nurse, Oubre Jr. “va bien” et “a le moral” malgré ce qui vient de lui arriver.

Kelly Oubre Jr. went to the 76ers practice facility Tuesday and rode the exercise bicycle, Nick Nurse said. Nurse said he visited Oubre Jr. at his home and said "he's doing pretty good. He's in good spirits."

— Mike Vorkunov (@MikeVorkunov) November 14, 2023

Difficile de dire aujourd’hui à quel moment Kelly Oubre Jr. pourra retrouver les terrains, mais on devrait avoir plus d’informations en fin de semaine, quand le joueur aura été réexaminé.

Pour rappel, Oubre Jr. restait sur un excellent début de saison avec des stats de 16,3 points, 5,1 rebonds et 1,4 interception à 50% au tir dont 38% du parking. Si les Sixers sont en tête de la Conférence Est après dix matchs, c’est aussi grâce à lui.

Source texte : Associated Press