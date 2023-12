Renversé par une voiture début novembre, Kelly Oubre Jr. a passé plusieurs semaines à se faire soigner mais devrait pouvoir retrouver les parquets ce mercredi contre les Wizards. Pour USA Today, il est revenu sur cette “situation traumatisante” et notamment les théories complotistes qui ont suivi.

La nouvelle avait choqué. Le week-end du 11 novembre, on apprenait que Kelly Oubre Jr. s’était fait renverser par une voiture à Philadelphie et qu’il allait rater plusieurs semaines de compétition à cause de plusieurs blessures (notamment aux côtes). Un gros coup d’arrêt pour l’ailier, qui avait réalisé un très joli début de saison avec les Sixers. À peine quelques jours après, des doutes ont commencé à entourer la version d’Oubre Jr., la police n’obtenant aucune vidéo prouvant les faits. De quoi attirer les complotistes.

Presque un mois plus tard, alors que son retour sur les parquets semble imminent et que l’enquête suit son cours, Kelly Oubre Jr. s’est exprimé publiquement sur cet incident qui a forcément laissé des traces. Physiquement comme mentalement.

“C’était une situation très traumatisante pour moi et ma famille. J’aimerais juste que ma vie ne soit pas comme le Truman Show où tout le monde peut voir ce qui se passe et avoir une opinion sur ma vie. C’était très difficile à vivre pour nous et c’était difficile pour moi de ne pas être sur le parquet, car c’est ce qui me permet de rester sain d’esprit. Beaucoup de gens ont montré un manque d’empathie et de sensibilité […] concernant quelque chose qui a été très préjudiciable pour moi.”

Si on n’en apprend pas beaucoup plus sur les circonstances de l’accident, il ne fait aucun doute que Kelly Oubre Jr. sort d’un mois compliqué. Un mois durant lequel il a reçu énormément de soutien de la part de ses amis, sa famille, la franchise des Sixers, son coach Nick Nurse et l’ensemble de ses coéquipiers. Un mois où il a fait passer le temps en jouant de la guitare ou en matant Netflix avec ses gamins.

Mais ça y est, l’ailier de Philadelphie voit désormais le bout du tunnel.

Après plusieurs séances de rééducation, Oubre Jr. a repris l’entraînement complet avec les Sixers en ce début de semaine et a de bonnes chances de faire son grand retour mercredi contre les Wizards. L’objectif ? Retrouver la même dynamique qu’en début de saison, quand il tournait à plus de 16 points et 5 rebonds de moyenne à 50% au tir.

“C’était dur, mais je sais que dans la vie rien n’arrive par hasard. Comment on dit ? Un petit setback pour un grand comeback, c’est ça ? Je suis prêt à jouer, c’était un long process pour moi et je suis prêt à retrouver mes gars pour performer, à aller à la guerre avec mon coach, et bien représenter la franchise.” – Kelly Oubre Jr.

