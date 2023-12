Cette année sur TrashTalk, on a décidé de respecter la tradition… sans pour autant se péter le bide. On part donc sur un calendrier de l’Avent un peu spécial, dans lequel vous ne retrouverez pas des chocolats mais bien des souvenirs de rédaction, des souvenirs de fans, voire un peu des deux. 24 fenêtres à ouvrir, 24 souvenirs, 24 belles manières de foncer jusqu’à Noël, et aujourd’hui on enchaîne sur l’un des plus grands tirs de l’histoire. Non pas par l’enjeu, mais par le culot.

Le tir vu en direct par TrashTalk, et il y a même le récap’ du match.

“They do have a time out, decide not to use it, Curry way down town… BANG, BANGGG !”

Une phrase rentrée dans l’histoire. Et pour cause, elle accompagne ce qui restera sans doute l’un des plus beaux tirs jamais réussis en NBA. Une ficelle à 10 mètres, pour tuer le match. Une tentative absolument démente, une réussite complètement ahurissante. Et surtout, le plus grand sniper de tous les temps à la réalisation. Stephen Curry, dans sa meilleure année en carrière. Une année à dégoûter la concurrence, une année à défier les limites humaines en termes de précision. Et ce 28 février 2016, l’apogée. Un moment vécu en direct par TrashTalk, sur les réseaux et sur le site. Des frissons plein l’article à la relecture.

LE. TIR. DE. L’ANNEE. PAR. LE. PLUS. GRAND. TIREUR. ALL. TIME.https://t.co/9WtdZeJMZQ

