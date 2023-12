Les deux derniers quarts de finale du In-Season Tournament sont au programme ce mardi. Pour lancer cette courte mais intense nuit de basket, les Knicks fuient le froid de New York pour rejoindre celui de Milwaukee à 1h30 du matin. Place à la preview de Bucks – Knicks.

Deux formations dures, physiques, construites autour d’un axe 1-4 de qualité se retrouvent ce soir en quart de finale du In-Season Tournament. C’est le deuxième affrontement entre les deux équipes dans cette compétition.

Les Bucks et les Knicks étaient en effet dans le même poule au premier tour et si Milwaukee a remporté la première rencontre, les Knicks ont aussi réussi à arracher la qualif’ en dominant le Miami Heat, les Charlotte Hornets et les Washington Wizards.

Giannis and Dame led Milwaukee to an impressive 4-0 record in Group Play 🦌

Giannis: 25.5 PPG

Dame: 30 PPG

🏆 East Group B rematch as the group-winning Bucks and Wild Card-winning Knicks face off in the NBA In-Season Tournament Quarterfinals!

Depuis cette défaite dans le Wisconsin début novembre, New York s’est rebiffé. Les Knicks viennent de remporter 10 de leurs 13 derniers matchs, Jalen Brunson et Julius Randle ont été – chacun leur tour – “joueur de la semaine” et la défense est à un niveau que l’on qualifiera de Tom Thibodable. Troisième au defensive rating, douzième en attaque, cinquième de leur conférence, l’équipe de la Big Apple est de retour au niveau qui était le sien la saison passée.

En face, une équipe plus forte sur le papier, une équipe devant au classement, une équipe qui a remporté 9 de ses 11 derniers matchs et pourtant une équipe pas toujours très convaincante. Les Milwaukee Bucks ont beau être troisièmes de la Conférence Est, ils ont tout de même perdu contre les Bulls sans DeMar DeRozan et Zach LaVine et ça normalement, c’est synonyme de relégation en G League.

ALEX CARUSO BUZZER-BEATER 3 TO SEND IT TO OT 🤯

Plus sérieusement, Milwaukee a la quatrième attaque de la Ligue, mais que la 21e défense, une anormalité pour une équipe construite autour de la raquette Giannis Antetokounmpo – Brook Lopez. Toutefois, même en ne pratiquant pas leur meilleur basket-ball, les Daims gagnent grâce à des money-times bien gérés. Et cela est parfois le révélateur d’une grande équipe.

Damian Lillard vs Jalen Brunson, Khris Middleton vs R.J. Barrett, Giannis Antetokounmpo vs Julius Randle ou encore Brook Lopez vs Mitchell Robinson, les matchs-ups intéressantes ne manqueront pas ce soir au Fiserv Forum. Un rendez-vous important pour les deux équipes qui tenteront de rejoindre les Indiana Pacers en demi-finale à Las Vegas. Deux formations qui aiment s’affronter lors d’occasions spéciales puisqu’elles se retrouveront également le soir de Noël.