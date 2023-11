NBA In-Season Tournament : le classement après la cinquième journée

Le NBA In-Season Tournament se poursuit et on devrait bientôt y voir un peu plus clair dans chaque poule. Cette nuit, les deux premiers qualifiés pour les quarts de finale sont connus. Il s’agit des Lakers et des Pacers.

Scores et stats de la nuit

Magic – Raptors : 126 – 107 (stats)

– Raptors : 126 – 107 (stats) Hawks – Pacers : 152-157 (stats)

: 152-157 (stats) Sixers – Cavaliers : 119-122 (stats)

: 119-122 (stats) Suns – Blazers : 120-107 (stats)

– Blazers : 120-107 (stats) Lakers – Jazz : 131-99 (stats)

Les classements

Et donc ?

À l’Est, Indiana a été la première équipe à valider son ticket pour le prochain tour. Les Pacers sont officiellement le premier qualifié de l’histoire du In-Season Tournament. Pour le reste, Toronto hypothèque déjà sérieusement ses chances alors que le Magic est encore dans la course à la qualification suite à sa victoire de cette nuit. Les Cavs se sont eux bien replacés au détriment des Sixers et des Hawks.

À l’Ouest, les Lakers ont conservé leur invincibilité et ils ont même réussi le grand chelem avec 4 victoires en 4 matchs. Les Angelinos seront au programme des quarts de finale. Ce qui ne sera pas le cas des Blazers, désormais mathématiquement éliminés. À moins d’un miracle, le Jazz passera aussi à la trappe.

2 des 8 quarts de finaliste sont désormais connus et on devrait ajouter d’autres noms dès la prochaine journée. Qui pour rejoindre les Pacers et les Lakers pour la phase finale du NBA In-Season Tournament ?