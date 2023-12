Le dernier quart de finale du NBA In-Season Tournament oppose les Los Angeles Lakers aux Phoenix Suns à 4h du matin à la Crypto.com Arena. Qui retrouvera les New Orleans Pelicans à Las Vegas ?

923e (environ) affrontement de la saison entre les Los Angeles Lakers et les Phoenix Suns ce soir. Plus sérieusement, il s’agira du troisième et la franchise californienne s’est imposée de peu lors des deux premières rencontres. La dernière victoire en date de LeBron James et ses coéquipiers contre ceux de Kevin Durant, à la mi-novembre, leur a permis de prendre la tête de leur groupe du In-Season Tournament.

Les deux équipes se sont qualifiées en disposant des Memphis Grizzlies, des Portland Trail Blazers et du Utah Jazz (encore heureux).

Les Lakers ne sont pas la même équipe dans le cadre du In-Season Tournament. Seulement septièmes de la Conférence Ouest et en galère en attaque (24e de la NBA à peine), ils sont invaincus dans le tournoi et possèdent de très loin la meilleure différence de points (+74 là où les Bucks, deuxièmes, ne sont “qu’à” +46). LeBron James a régulièrement dit tout le bien qu’il pensait du format, et lui qui rêve de posséder une franchise à Las Vegas fera certainement tout ce qui est en son pouvoir pour faire une virée dans le Nevada en fin de semaine.

Pour ce faire, le King et ses copains devront se défaire d’une équipe des Suns qui trouve son rythme petit à petit. Après un début de saison compliqué, la franchise de l’Arizona a enchaîné il y a peu sept victoires consécutives. Une série permettant aux Cactus de retrouver la quatrième place à l’Ouest. Pourtant, le trio de superstars n’est toujours pas réuni de façon permanente, Devin Booker commence enfin à enchaîner les rencontres (et les cartons), mais ce n’est toujours pas le cas de Bradley Beal qui sera encore absent ce soir.

Heureusement pour eux, Kevin Durant – 35 ans – réalise à nouveau une saison exceptionnelle : 31,0 points, 6,4 rebonds, 5,8 rebonds à 51,2% au tir, 49,4% de loin et 89,6% aux lancers. L’ailier est devenu il y a peu un des dix meilleurs scoreurs de tous les temps et voudra ce soir prendre le dessus sur le meilleur.

🏀 #NBA #InSeasonTournament

🔥 Découvrez le best of de Kevin Durant et Devin Booker durant la compétition ! pic.twitter.com/rcsJQ2ELJZ

— NBAextra (@NBAextra) December 5, 2023