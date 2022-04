Boum, il y avait douze matchs cette nuit en NBA et au réveil, de la breaking de premier ordre puisque LeBron James et les Lakers seront officiellement en vacances la semaine prochaine, éliminés par des Suns qui marquent l’histoire au passage. Deux trois gars ont fait du sale aussi, genre Kyrie, DeMar, Tyler, bref faites-vous un petit caf’, rameutez les collègues et on débriefe.

# Les résultats de la nuit

# Ce qu’il faut retenir

# Quelques souvenirs de la nuit

Ohlolololo la sale nouvelle pour les Bulls… https://t.co/kIGyIspH4b — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 5, 2022

Niveau de difficulté : ça va pic.twitter.com/GaEN3asVGT — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 5, 2022

Quand on dit "du logo", c'est pas une expression. Ficelle. pic.twitter.com/R9GiJcP5vs — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 5, 2022

Un jab step on dirait les grands qui feintaient les balayettes quand t’étais petit pic.twitter.com/lBBqsyupVY https://t.co/vtStgHHwHA — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 5, 2022

Oh nan les gamins le « Thats all Folks » 💀💀💀💀 c’est en référence au t-shirt que portait Anthony Davis pour son dernier match à New Orleans 😭😭😭 https://t.co/9YdKtGpcpG pic.twitter.com/y15571LiVR — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 6, 2022

Jsuis désolé mais cette vidéo me fume trop 😭😭😭😭pic.twitter.com/Ld3UypAMAl — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 6, 2022

Rudy Gobert et Jaylen Hoard ce soir : 22 points – 21 rebonds

24 points – 21 rebonds La France qui charbonne. La France sous les arceaux. Bravo 👏 @rudygobert27 @JaylenHoard 👏 — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 6, 2022

# Le Top 10 de la nuit

# Les scores TTFL de la nuit

# La course à la Draft

# La course aux Playoffs

# Le classement

# Le programme de ce soir