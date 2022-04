Quelle soirée pour le plus héroïque des Tyler. Nouveau match référence contre Charlotte pour le sixième homme le plus stylé de Floride, et bientôt des États-Unis, parce que dans quelques semaines le trophée du meilleur remplaçant de la Ligue trônera clairement sur sa cheminée.

Les stats maison du nouveau hero game de Tyler Herro c’est juste ici

Aïe aïe aïe, quand Tyler décide de s’y mettre, ça envoie du pâté. Ce soir, ce sont les Hornets qui en ont fait les frais, puisqu’ils ont subi la loi du super Herro de South Beach. La ligne statistique est carrément propre, voyez vous-même : 35 points, 6 rebonds et 3 passes, en 34 minutes et en sortie de banc. Cette saison, pour ceux qui n’auraient pas trop écouté en cours, le combo guard du Heat compile 20,1 points, 5 rebonds et 3,9 passes de moyenne, plutôt grand luxe le remplaçant quand même. Plus sérieusement, ces statistiques sont, en plus d’être très honnêtes, accompagnées de pourcentages qui le sont tout autant : 43,9% au shoot dont 39,8% depuis la plage de Miami, 84% aux lancers francs. Et le meilleur de tout ça s’est donc caractérisé ce soir contre le gruyère défensif de Charlotte : longue distance, shoots en percussion, pas de raté de la soirée sur la ligne, et le match parfait puisqu’il a guidé les siens vers une victoire cruciale pour assurer quasiment définitivement la première place de l’Est.

On parle d’une victoire collective pour le joueur, mais elle est aussi individuelle, car 35 points à quelques jours de la fin de saison régulière, c’est la meilleure manière de marquer les esprits dans la course au trophée de meilleur sixième homme de l’année. Alors oui, Tyler Herro était déjà le favori ultime avant ce match, mais cette soirée à presque le goût d’une sacralisation avant l’heure pour l’extérieur du Heat. Son concurrent le plus sérieux, Jordan Clarkson, tourne à presque 4 points de moins, et quand on se rend compte que JC est le seul à suivre – de loin – le rythme de Tyler on se demande même pourquoi Adam Silver ne lui a pas déjà filé sa médaille histoire de gagner du temps. Directeur de la Conférence Est avec Miami, Herro ne peut rêver meilleur endroit pour mettre en valeur ses belles performances. Et on ne voit pas comment, sportivement, ce titre pourrait lui échapper.

Superbe soirée pour Tyler Herro, qui s’assure presque avec son grand match face aux Hornets de remporter le trophée qu’il chasse depuis novembre dernier. Maintenant, plus qu’à finir tranquillement la semaine et bien préparer les Playoffs qui arrivent, mais connaissant le bonhomme pas impossible qu’il nous ponde un nouveau classique d’ici dimanche, alors… restez attentifs !