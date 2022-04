C’était une question d’heures et les Raptors n’ont donc pas traîné plus que ça. Les Dinos sont officiellement en Playoffs, pour la huitième fois en neuf ans, et ils passeront donc leur dernière semaine à conforter leur cinquième place volée cette nuit aux Bulls.

Les stats maison qui prouvent qu’à Toronto la freakerie n’est jamais fini c’est juste ici

C’est très manifestement l’une des équipes les plus en forme de la Ligue en cette fin de saison régulière. Une bande de freaks et deux shooteurs elite, un collectif carré des deux côtés du terrain, et une petite cote qui monte à mesure que les Playoffs approchent. La phrase à la mode depuis quelques semaines ? « Personne ne veut jouer Toronto au premier tour », tu m’étonnes Dalano Banton. Cette nuit ? Les joueurs de Nick Nurse ont fait ce qu’ils savaient le mieux faire, à savoir s’appuyer sur un duo d’athlètes jeune et épicé. Pascal Siakam, auteur d’un nouveau carnage à 31 points et 13 rebonds, et Scottie Barnes, qui plante pour sa part face aux Hawks 19 points, 14 rebonds et une fin de match de vétéran, dans le hustle comme dans la justesse. De quoi passer sous silence le match loupé de Fred VanVleet (4/21 au tir dont 2/12 du parking), mais cette équipe a de la ressource et a donc appuyé là où ça fait mal, alors qu’en face Trae Young faisait tout pour inscrire le pick and roll au Panthéon des gestes du basket, multipliant les choix délicieux en attaque jusqu’à en faire briller notre Timothé Luwawu-Cabarrot national.

Un match longtemps équilibré donc agréable, mais au final ces Raptors sont de vrais tueurs, c’est pas nous qu’on l’dit c’est Jeff Goldblum. Une victoire étriquée sur la boxscore mais logique si vous avez vu ce match, tant les Dinos semblent de plus en plus souvent gérer leur bail sans trop de souci. La suite pour le FC Drake ? Un match de gala face aux Sixers, qui rappellera sans doute de bons souvenirs à Joel Embiid, puis deux décrassages contre les Knicks et les Rockets pour finir la saison, pendant que les Bulls s’écharperont avec les Celtics, les Hornets et les Wolves afin de tenter de récupérer leur cinquième place subtilisée. Une fin de régulière en boulet de canon, un Spicy P qui joue comme un All-NBA Team player, un Scottie Barnes à deux doigts de nous faire réviser notre classement pour le trophée de ROY, et donc une joyeuse bande qui pourrait casser quelques bonbons dans dix jours pour le début des Playoffs.

Du bon boulot, du très très bon boulot pour Nick Nurse et ses zouzous. Encore un mini effort avant le début des vraies hostilités, et on est à deux doigts ici de penser que le Top 4 de l’Est est en fait un foutu Top 5. Y’a plus qu’à éviter de nous faire mentir la semaine prochaine, mais très honnêtement on a plutôt confiance.