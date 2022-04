Ça n’avait pourtant pas l’air si difficile, face à une franchise du Magic qui n’est plus là que pour faire acte de présence, une franchise du Magic davantage satisfaite quand elle perd que quand elle gagne. Pourtant les Cavs se sont bel et bien pris les pieds dans le tapis cette nuit, sans « énorme » conséquence au classement mais confortant le mood assez cheum du moment dans l’Ohio. Timing pourri et attention à la sortie de route, ce serait dommage après une si belle saison.

Les stats maison du bonbon de Moritz Wagner, Ignas Brazdeikis et Mo Bamba c’est juste ici

Les données étaient simples cette nuit. En cas de victoire des Raptors face aux Hawks et de défaite de Cleveland en Floride, les hommes de J.B. Bickerstaff se voyaient reversés officiellement et définitivement dans les places play-in. Un moindre mal à l’issue d’une saison longtemps merveilleuse mais dont il est temps qu’elle se termine, la faute à un paquet de blessures relous, et globalement à un essoufflement printanier sommes toutes logique pour un groupe aussi inexpérimenté.

De là à dire que Darius Garland and co. pouvaient laisser passer ce match face à une équipe aussi faible que le Magic ? Faut pas pousser hein.

Faut pas pousser mais the mood is the mood, personne ne dit ça d’ailleurs mais ce qu’on dit c’est surtout que les Cavs restaient avant ce match sur une série de six revers sur les huit derniers matchs, et que ce matin cette série se porte donc à sept sur neuf, pas tip-top pour se préparer à un bail aussi porté sur la dynamique que le play-in tournament. Le principal souci de la nuit pour les Cavs ? Une défense qui n’avait pas envie d’être là, qui a notamment laissé Mo Bamba planter tranquillement son 5/5 du parking au premier quart-temps (!), qui a ensuite laissé croire aux newbies que le meilleur Wagner de l’équipe était blond et s’appelait Moritz, et qui a terminé sa masterclass en laissant un sosie lituanien d’Eddy de Pretto leur ouvrir le bide en fin de match. Oh, Darius Garland avait bien sonné un semblant de révolte et Lauri Markkanen avait mis ses quelques tirs from Helsinki, mais globalement il manquait quelque chose à Cleveland cette nuit, la petite flamme là, celle qui semble s’être éteinte depuis quelques semaines, quelques jours dirons-nous, quand – par exemple – Evan Mobley a rejoint Jarrett Allen à l’infirmerie en confirmant ainsi que les Cavs n’avaient décidément pas le droit au bonheur.

Au final c’est donc une victoire pour Orlando, une défaite pour les Cavs, surtout, une défaite qui a pour conséquence de valider la place de Cleveland au play-in tournament puisque dans le même temps Pascal Siakam et Scottie Barnes ont pris des ailes de Faucons pour les faire au barbecue. La suite pour les Cavs ? Match à Brooklyn puis match face aux Bucks, avant un play-in qui pourrait les envoyer dans les griffes… beh des Nets justement. Dur dur mois d’avril, où tout ne tient qu’à un fil.