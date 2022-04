Amis parieurs, amies parieuses, l’heure est venue de se mouiller. En ce mardi 5 avril, c’est un programme fourni et de qualité que nous offre la NBA avec douze matchs au menu. Voilà qui offre, comme toujours, de nombreuses opportunités pour doubler le kif avec un petit pari, à condition évidemment d’avoir le nez fin.

Comme chaque année, nous vous proposerons – tout au long de la saison – quelques conseils pour guider les plus joueurs d’entre vous, en espérant que cela vous sera utile. L’objectif est clair : faire péter la banque de notre partenaire ParionsSport ! Mais n’oubliez jamais de jouer de manière responsable, c’est-à-dire en misant uniquement de l’argent que vous pouvez vous permettre de perdre. Hashtag faites pas les boloss, vous connaissez.

01h00 : Pacers (6,00) – Sixers (1,12)

01h00 : Magic (4,10) – Cavaliers (1,22)

01h30 : Nets (1,03) – Rockets (10,50)

01h30 : Heat (1,44) – Hornets (2,70)

01h30 : Raptors (1,56) – Hawks (2,40)

02h00 : Bulls (2,95) – Bucks (1,44)

02h00 : Wolves (1,10) – Wizards (6,70)

03h00 : Nuggets (1,25) – Spurs (3,85)

03h00 : Jazz (1,43) – Grizzlies (2,55)

04h00 : Kings (3,75) – Pelicans (1,26)

04h30 : Suns (1,12) – Lakers (6,70)

Le pari qu’on sent bien

Joel Embiid marque au moins 35 points contre les Pacers (2,00) : Joel Embiid a un titre de MVP à aller chercher, et les Sixers doivent finir la saison régulière de la meilleure manière possible histoire de bien se placer en vue des Playoffs. Et vu qu’en face il n’y a pas grand-chose dans la raquette (no disrespect envers Goga Bitadze mais restons sérieux), ça sent le carton plein pour Jojo. Ce dernier reste sur une perf’ à 44 pions face aux Cavaliers et tourne à 35,2 points de moyenne sur ses cinq dernières sorties. Pas mal de raisons donc de jouer ce pari, d’autant plus que la cote à 2,00 est bien intéressante. À vous de voir mais on se dit que ça se tente.

Le combiné à tenter

Les Bucks gagnent chez les Bulls et Jalen Green finit avec un total points – passes de 27 minimum (2,52) : on est joueur ce soir alors on vous propose un combiné avec une cote assez élevée. Première condition pour qu’il passe, il faut que Milwaukee gagne à Chicago. Sachant que les Bulls sont incapables de battre les grosses écuries cette année, les Bucks devraient faire le boulot, surtout que la bande à Giannis reste sur une défaite frustrante contre Dallas. Ce dernier va revenir avec le couteau entre les dents et ça risque de faire des dégâts. Deuxième condition, une belle performance offensive du rookie Jalen Green. S’il n’est pas réputé pour ses qualités de passeur pour l’instant, il cartonne vraiment au scoring avec quatre matchs à minimum 30 points marqués. Une prestation similaire ce soir contre la pauvre défense des Nets et ça sera good. Dans le cas contraire, les passes décisives pourraient l’aider à atteindre la barre des 27.

Une petite folie pour finir ?

Les Grizzlies battent le Jazz à Utah (2,55) : elle n’est pas belle la cote des Grizzlies ? Si Ja Morant est évidemment toujours absent côté Memphis, les Oursons ont prouvé qu’ils savaient gagner sans lui, et pas qu’un peu (bilan de… 20 victoires – 2 défaites sans Morant). Ils sont d’ailleurs sur 11 victoires en 12 matchs oklm. Sachant que Desmond Bane, Steven Adams, Jaren Jackson Jr. et Tyus Jones vont tous revenir frais après un match de repos (Dillon Brooks devrait être absent par contre) et que le Jazz est en crise (six défaites en sept matchs), on se dit qu’il y a peut-être un bon coup à jouer.

C’est tout pour aujourd’hui. En espérant que ces conseils porteront leurs fruits. Rendez-vous dès demain chez le banquier pour l’ouverture du PEL.

Les cotes proposées dans cet article sont susceptibles de monter ou de baisser entre le moment où ces lignes s’écrivent et le moment où elles sont lues. Nous donnons donc ces conseils à titre indicatif et sous réserve que la cote soit toujours disponible, sans jamais garantir le résultat (non, nous ne sommes pas encore devins).

