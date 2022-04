Programme NBA : Top 4 à l’Est, play-in à l’Ouest, les enjeux sont partout !

Qu’est-ce qu’elle était longue la nuit dernière sans matchs NBA. Ça nous avait manqué et, ça tombe bien, 12 matchs sont au programme pour ce soir. On est rentrés dans la dernière semaine de cette saison régulière et il y a encore de l’enjeu quasiment partout. On met le couvert et vous n’aurez plus qu’à vous installer !

# LE PROGRAMME DU VENDREDI 5 AVRIL

1h : Pacers – Sixers

Magic – Cavaliers

Heat – Hornets (en direct sur BeIN Sports 1)

Raptors – Hawks (en direct sur BeIN Sports 4)

Nets – Rockets

Thunder – Blazers

Bulls – Bucks

Wolves – Wizards

Nuggets – Spurs

Jazz – Grizzlies

Kings : Pelicans

Suns – Lakers

# LE MATCH DE LA NUIT, ENFIN SELON NOUS

Suns – Lakers (4h30) : On commence à le répéter un peu trop souvent en ce moment, mais les Lakers DOIVENT ABSOLUMENT gagner ce match. C’est simple, s’ils perdent et que les Spurs s’imposent à Denver cette même nuit, la franchise jaune et pourpre dira définitivement au revoir aux Playoffs. En face, les Suns enregistreront le meilleur bilan de leur histoire s’ils gagnent cette nuit leur 63ème match en saison régulière. On devrait normalement voir Anthony Davis et LeBron James tenter de jouer ce match, même sur une jambe. C’est le moment ou jamais pour prendre des risques, qui plus est contre la meilleure équipe de la Ligue. La dynamique de la troupe de Frank Vogel est terrible, six défaites sur les six derniers matchs, mais on sait que King James et son pote au monosourcil peuvent faire de grandes choses sur un parquet. C’est cette nuit ou jamais.

# À SURVEILLER ÉGALEMENT