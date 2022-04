Cette nuit, le Footprint Center de Phoenix promet d’être bouillant. Les Suns accueillent leurs vieux ennemis de Los Angeles en jaune et violet et sont prêts à les envoyer en vacances à Venice Beach. Les Lakers jouent leur saison sur ce match, autant dire que s’il faut être clutch une fois cette année, c’est maintenant ou jamais.

Les Lakers jouent gros cette nuit, genre vraiment très gros. Leur qualification pour le play-in est plus qu’en péril et une défaite face aux Suns serait éliminatoire si les Spurs l’emportent à Denver dans le même temps. Et difficile de faire confiance à ces Lakers quand on voit les défaites contre les Pelicans ou les Wizards récemment. L.A est sur six défaites consécutives, avec seulement deux victoires sur les dix derniers matchs. Peu importe si LeBron James est là ou pas. Le King peut balancer des matchs à plus de 35 points et 8 rebonds, le collectif en lui-même s’écroule toujours dans le money time. On l’a encore constaté contre les Pelicans la semaine dernière. Une avance de 20 points à la mi-temps pour subir un 41-25 dans le 3e quart et violemment choke contre un adversaire direct. Comme si la maison ne brûlait pas déjà assez, LeBron James et Anthony Davis sont listés questionnables pour ce match capital. Un nouveau casse-tête pour Frank Vogel qui doit réfléchir à comment gagner un match contre la meilleure équipe de la Ligue sans potentiellement ses deux meilleurs joueurs. Bref, faut espérer que les villas aux Maldives ne soient pas déjà surbookées.

Surbookées, book, Booker, Suns. Les Cactus, de leur côté, pourraient se permettre de faire tourner l’effectif afin de garder un max de fraicheur pour la postseason qui arrive vite. Cependant, on connaît la rivalité qui existe entre Phoenix et Los Angeles. Il y a donc fort à parier que les hommes de Monty Williams prennent un malin plaisir à enfoncer leurs vieux ennemis. Devin Booker qui plie l’équipe de son père spirituel (on vous laisse deviner qui) avec un match à 50 points n’est pas qu’un scénario possible sur NBA2K. D’ailleurs, petit conseil d’ami, si vous avez encore Devin Booker ou Chris Paul en TTFL, allez-y les yeux fermés. Certes, les Suns sont sur deux défaites consécutives, mais cette nuit la motivation sera toute autre. De un, obtenir la 63ème victoire de la saison et ainsi battre le record de grand-père Barkley et tonton Nash. De deux, le faire devant son public pour fêter ça tous ensemble. De trois, envoyer les Lakers loin du play-in et donc des Playoffs. Il y a trois semaines, les Suns avaient collé une fessée à leur rival honni (140-111) pour le plaisir, aujourd’hui l’heure est à l’histoire avec un grand H.

Cette nuit, la NBA nous offre une potentielle affiche du 1er tour des Playoffs, bien qu’elle paraît de moins en moins réaliste. Anthony Davis disait le mois dernier que les Lakers auraient battu les Suns lors de la dernière postseason sans les blessures, eh bien c’est le moment de prouver que c’est toujours possible. Rendez-vous à 4h30 pour le début des hostilités !