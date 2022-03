Les Pelicans envoient un message : remontada de 23 points, victoire face aux Lakers, rendez-vous au play-in ?

Lakers et Pelicans s’étaient donnés rendez-vous cette nuit du côté de New Orleans pour une affiche qu’on pourrait bien retrouver au Play-in Tournament d’ici une quinzaine de jours. Qui a envoyé un message à son rival ? La réponse juste en-dessous.

Pour la boxscore maison de ce match, merci de cliquer sur le lien magique.

On a beau parler d’un match entre le neuvième et le dixième à l’Ouest, difficile de ne pas mettre un réveil pour voir le spectacle au Smoothie King Center. Avec la victoire des Spurs hier contre ces même Pelicans, l’écart entre les trois dernières équipes concernées par le play-in s’est très largement réduit. Pour faire simple, il y avait moins de deux matchs entre tout ce beau monde. 3 candidats, seulement deux billets pour la fête, sans oublier que l’un d’entre eux sera un peu mieux loti puisqu’il jouera à domicile son barrage. Une course-poursuite impitoyable où tous les matchs comptent et encore plus les affrontements directs, les matchs à 6 points comme diraient nos amis footeux. À côté de cet intérêt importantissime au classement, comment ne pas mentionner un petit passage par les bouquins d’histoire pour Mr LeBron James, à qui il ne manquait que quinze petits points pour atteindre les 37 000 unités en carrière. Reste à voir si LBJ pouvait associer accomplissement personnel avec réussite collective.

Et si on parlait un peu de ce match sinon ? Il aurait pu être d’un intérêt moindre, la faute à un LeBron James intenable, fabuleux, historique, choisissez l’adjectif (39 points, 14/27 au tir, 7/13 de loin) et à un blowout qui nous arrivait lentement mais sûrement dans la tronche. +23 pour L.A. alors qu’on n’avait même pas encore atteint la mi-temps, c’est ça le prochain play-in ? Ça manque clairement de sel à notre goût et on attendait davantage d’opposition de la part des Pels. Willie Green entend notre complainte et remue ses gars à la pause. NOLA n’a pas fait tout ce chemin depuis les bas-fonds pour choke au pire des moments contre la concurrence. C’était donc l’heure de la révolte et elle porte cette nuit le visage juvénile de… Trey Murphy III.

Le rookie du Bayou fait une saison discrète mais il a déjà prouvé qu’il pouvait sortir du bois (32 points contre Charlotte début mars). La grande tige de 2m03 prend feu dans le troisième quart-temps (16 de ses 21 points inscrits au retour du break) et l’avance des Lakers fond comme neige au soleil. Ils avaient vingt points d’avance en revenant des vestiaires, ils n’en ont plus que deux au moment d’attaquer le dernier acte. Le money time n’est pas un moment fun pour Hollywood cette saison et les joueurs de la Cité des Anges le prouvent encore cette nuit. Possessions stériles, concours de briques à 3-points, une défense qui n’arrive pas à faire les stops qu’il faut pour rassurer tout le monde. Et hop, NOLA en profite et s’envole vers une victoire qui va lui donner des ailes pour cette fin de saison. Avant de possibles retrouvailles au barrage ?

Les Pelicans reprennent la neuvième place à des Lakers qui ne comptent plus qu’un match d’avance sur des Spurs en mission. Encore huit matchs pour départager tout ce beau monde, la course au play-in s’annonce folle !