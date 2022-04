Après une nouvelle prestation hors norme contre Cleveland hier soir, Joel Embiid continue d’alimenter son dossier pour le MVP. Et quel dossier. Stats, classement, importance dans le jeu, leadership, le Camerounais coche toutes les cases. Certes la concurrence est rude, mais ne serait-ce pas l’année de Jojo ?

On se posait la même question l’année dernière à ce moment de la saison. Est-ce que Joel Embiid peut être désigné MVP de la saison régulière ? La saison passée, les blessures et un géant serbe en apparence un peu mou en ont décidé autrement, mais cette année les choses ont changé. Plus de blabla pour rien, désormais le franchise player des Sixers se tait et agit sur le parquet. Et les adversaires en subissent les conséquences. Combien de pivots ont pris la sauce cette saison contre le Camerounais ? Un total de 38 matchs à plus de 30 points, dont dix à plus de 40 points pour des moyennes de 30,2 points, 11,6 rebonds et 4,2 assists. Quand Joel Embiid débarque dans une raquette, c’est un Monstars de Space Jam qui déboule.

Aussi à l’aise en pénétration qu’à mi-distance voire de loin quand l’envie lui en prend, Jojo ne connaît pas de limite dans ses zones de shoot. On retrouve aussi chez lui une grande faculté à provoquer des fautes, aussi futiles soient-elles. Les Sixers sont, à quatre matchs de la fin de la saison régulière, quatrièmes de l’Est et au coude à coude avec le Heat, les Celtics et les Bucks. Un bilan remarquable quand on sait qu’Embiid a dû jouer « seul » (no disrespect envers Tyrese Maxey et Tobias Harris) une bonne partie de la saison jusqu’à ce que Ben Simmons soit tradé vers Brooklyn. Le Process réalise la meilleure saison de sa carrière en terme de matchs disputés, de points inscrits, de passes effectuées et d’interceptions, en plus d’être un leader par l’exemple. Une progression qui légitime ses propos délivrés à ESPN :

« Si ça arrive, c’est cool. Si ça n’arrive pas… je ne sais pas quoi faire de plus. Je pense que j’aurais le sentiment qu’ils me détestent. J’aurais l’impression que la norme pour moi ou un joueur de Philly serait différente que pour n’importe qui d’autres. »

Comme à son habitude Joel y va franco et ne se prend pas pour un joueur de seconde de zone. Toutefois, cette année la course au MVP est extrêmement tendue. Deux anciens MVP peuvent d’ailleurs en dire tout autant. En premier lieu le champion en titre Giannis Antetokounmpo. Bilan identique, stats identiques, gabarit identique, contribution identique, bref pensez au meme spiderman et mettez leurs têtes à la place. Puis, le MVP en titre, Nikola Jokic qui réalise une saison historique et pour le coup vraiment tout seul. Car deux lieutenants blessés c’est pas si grave finalement, et le Joker assure avec seulement 47 petits double-doubles et 20 triple-doubles de rien du tout.

Ces trois joueurs forment un podium bien dessiné, même si un certain Luka Doncic et un certain Devin Booker aimeraient se joindre à la fête. Les deux joueurs possèdent des bilans collectifs supérieurs, des stats à la hauteur et une valeur ajoutée à leur franchise indéniable. Le seul petit problème de leurs dossiers est un début de saison faiblard par rapport aux attentes d’un MVP. Un fait incontestable, mais qui n’enlève rien à leurs remarquables saisons.

La course au MVP est un combat de tous les instants cette saison. Les propos de Joel Embiid sont forts, mais ne renferment pas moins une certaine vérité en accord avec les arguments de son dossier. Désormais, il suffit d’attendre la décision du conseil, car à la fin il n’en restera qu’un.

Source texte : ESPN