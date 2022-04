Les Playoffs de G League débarquent dès demain : un avant-goût de la postseason NBA, mais alors un peu amer quand même

La saison régulière de la NBA G League s’est achevée samedi dernier, et la phase finale débute demain. Pourquoi regarder les Playoffs de la ligue mineure avant ceux de NBA ? Bah parce qu’ils vont nous chauffer à fond qu’ils commencent plus tôt, tout simplement. On vous fait un point sur les équipes qualifiées, le système, les dates, tout ça tout ça quoi.

28 participants, 15 à l’Est, 13 à l’Ouest, s’affrontent lors d’une saison régulière de 32 matchs par équipe. Les six meilleures de chaque conférence sont qualifiées pour les Playoffs, et les deux meilleures de part et d’autre sont directement envoyées au deuxième tour, c’est pas beau ça ? De ce fait, bravo aux Raptors 905, affiliés à la franchise des Raptors (sans blague) et au Cruise de Motor City, affilié aux Pistons de Detroit. Ces deux-là ont terminé en tête à l’Est et n’auront donc pas de premier tour de Playoffs à jouer. Concernant la Conférence Ouest, ce sont les Vipers de Rio Grande Valley (affiliés aux Rockets) et les Agua Caliente Clippers d’Ontario (affiliés aux Los Angeles Clippers) qui auront cette chance. Les matchs du premier tour concerneront donc les équipes classées de 3 à 6, avec le troisième de chaque conférence qui affronte le sixième, et le quatrième qui affronte le cinquième. Rien de bien compliqué quoi. Et en G League, pas le temps de niaiser. Tous les tours se joueront à élimination directe, sur une rencontre donc, hormis la grande finale qui se dénouera elle en deux matchs gagnants. Allez, on vous envoie le programme !

Le premier tour des Playoffs se jouera dans la nuit du mardi 6 au mercredi 7 avril. Voici les matchs à suivre :

À l’Est : 1h : Capital City Go-Go (Wizards) – College Park Skyhawks (Hawks), 2h : Delaware Blue Coats (76ers) – Long Island Nets (Nets)

À l’Ouest : 2h : Birmingham Squadron (Pelicans) – Texas Legends (Mavericks), 4h30 : South Bay Lakers (Lakers) – Santa Cruz Warriors (Warriors)

Comme quoi, il existe un monde où une équipe nommée Lakers participe aux Playoffs. Et si la rencontre entre les équipes affiliées à Philly et à Brooklyn pouvait représenter l’apéro avant une future série entre les Sixers et les Nets, on ne dit pas non.

Concernant la suite du bracket, le deuxième tour aura lieu le jeudi 7 et le vendredi 8 avril, et les finales de conférence se dérouleront dimanche prochain, quand la saison régulière NBA sera sur le point de toucher à sa fin. La finale de ces Playoffs de G League débutera quant à elle le mardi 12, le match 2 sera le jeudi 14 et s’il y a un match 3, il se jouera le dimanche 17 avril devant les yeux de tous les fans de basket (ou pas). Bon maintenant que vous savez tout, plus d’excuses ! C’est maintenant qu’il faut commencer à habituer votre sommeil au rythme des Playoffs NBA, qui débuteront eux le 16 avril après le Play-In Tournament.

Vous l’aurez compris, les matchs de Playoffs de la G League vont s’enchaîner. Cela nous laisse de quoi nous préchauffer à l’aube des phases finales de NBA, et de voir ce qu’ont dans le ventre certains joueurs qu’on verra peut-être un jour sur la plus grande des scènes.

Source texte : NBA G League, ESPN