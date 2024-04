Brad Stevens (Celtics) élu Dirigeant de l’année en NBA

Les awards continuent de pleuvoir durant ces Playoffs. Aujourd’hui, c’est Brad Stevens qui est récompensé en remportant le titre de Dirigeant de l’année en NBA.

Le passage de Brad Stevens de coach à dirigeant se passe bien, merci pour lui. Tout juste trois ans après avoir changé de casquette, Stevens remporte déjà un titre en tant qu’executive. Pas exactement une surprise tant les Boston Celtics ont régné sur la saison régulière, finissant avec un bilan de 64 victoires pour seulement 18 défaites.

Brad Stevens has won the NBA Basketball Executive of the Year Award for the first time. He is in his third season in his current position after serving as the Celtics’ head coach for eight seasons.

Ce prix vient aussi récompenser le gros boulot de Brad Stevens à l’intersaison 2023. Ce dernier avait en effet récupéré coup sur coup Kristaps Porzingis puis Jrue Holiday pour former un cinq de la mort du côté de Boston avec les Jay Brothers et Derrick White.

Pour le détail des votes, Brad Stevens arrive largement en tête puisqu’il a obtenu 54 points d’avance sur son dauphin, Sam Presti (Thunder). Tim Connelly des Minnesota Timberwolves complète le podium.

The voting panel for the NBA Basketball Executive of the Year Award consisted of team basketball executives from around the NBA.

