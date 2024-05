Les Boston Celtics pourraient bien bénéficier d’un renfort en plus lors des Finales de Conférence face aux Indiana Pacers. Blessé au mollet depuis la fin avril, Kristpas Porzingis pourrait revenir dès le quatrième match de la série face aux Indiana Pacers.

“Quelques matchs”, voilà ce qu’était censé manquer Kristaps Porzingis après sa blessure au mollet survenue lors du Game 4 de la série du premier tour des Playoffs face au Miami Heat. Sauf qu’à cette période de l’année, ces “plusieurs matchs” peuvent facilement se transformer en fin de saison. Pas pour le pivot des Boston Celtics qui devrait pouvoir faire son retour.

Son équipe a performé sans lui et, selon Adrian Wojnarowski, journaliste ESPN, il aurait des chance de revenir sur les parquets dès le quatrième match des Finales de Conférence face aux Indiana Pacers, une rencontre qui aura lieu le 30 avril prochain.

Reporting for ESPN NBA Countdown on Kristaps Porzingis’ looming return for the Celtics in the Eastern Conference Finals pic.twitter.com/xKSIPQpR48

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) May 21, 2024

Les blessures au mollet ont handicapé nombre de grands joueurs lors de cette Post-Season à commencer par Giannis Antetokounmpo qui n’a jamais pu revenir à temps pour aider son équipe des Milwaukee Bucks à rivaliser face aux Indiana Pacers.

Les coéquipiers de Tyrese Haliburton ne devraient pas “bénéficier” de la même situation avec l’intérieur letton. Un renfort bienvenue pour Joe Mazzulla et ses hommes puisque la raquette adverse composée de Pascal Siakam, Myles Turner ou encore Obi Toppin est supérieure, sur le papier, à celle des Celtes sans Kristaps Porzingis.

Les Finales NBA ne commenceront que le jeudi 6 juin prochain et un retour de l’ancien des New York Knicks et Dallas Mavericks le 30 avril lui permettrait de potentiellement avoir une semaine pour retrouver son meilleur niveau avant l’échéance majeure de son équipe cette saison.

Source texte : Adrian Wojnarowski / ESPN