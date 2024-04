Kristaps Porzingis, sorti sur blessure lors du Game 4 face au Heat, souffre d’une contraction du muscle soléaire – au niveau du mollet – et devrait manquer au moins quelques matchs. La durée d’indisponibilité exacte n’a pas été communiquée.

Lundi, les images du faux mouvement de Kristaps Porzingis juste avant la pause pouvaient faire peur. Mais les résultats des examens effectués par le pivot des Celtics ne témoignent d’aucune blessure grave. Si aucun tendon n’est touché, le Letton souffre d’une contracture du muscle soléaire.

Bien qu’un trop gros bobo ait été évité, c’est un vrai coup dur pour les Celtics. Il s’agit de la même blessure au mollet qui a contraint Giannis Antetokounmpo à manquer la fin de la saison régulière et le début des Playoffs. Le Grec n’a plus foulé un parquet depuis le 9 avril (il y a exactement trois semaines)…

Celtics C Kristaps Porzingis is expected to miss a minimum of several games with the right soleus strain, sources tell ESPN. https://t.co/9qW4iR04jO

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) April 30, 2024

Déjà annoncé OUT pour le Game 5 face à Miami, la grosse question concerne désormais la durée d’indisponibilité et l’ampleur de ce “several” {plusieurs, ndlr), utilisé par l’insider Adrian Wojnarowski. S’il semble presque acté que le retour de Porzingis ne se fera pas dans ce premier tour, impossible à l’heure qu’il est de déterminer une date avec précision. Boston devra prendre ses marques sans son pivot qui a débuté le début des Playoffs et 57 rencontres de saison régulière. Il pourrait manquer, dans le pire des cas, jusqu’à plusieurs semaines de compétition.

Les demi-finales de conférence sont susceptibles de débuter dès le week-end qui arrive, tandis qu’un éventuel tour suivant se tiendra à la mi-mai. Mais avant tout ça, la série face au Heat n’est pas encore pliée. Sans Kristaps Porzingis à l’intérieur, Al Horford viendra sans doute le suppléer dans le cinq majeur des Celtics, tandis que Luke Kornet pourrait avoir un rôle plus important en sortie de banc.

L’un des grands favoris pour la bague doit donc chambouler ses plans en cette fin de premier tour. Revoir Porzingis avant de potentielles finales de conférence n’est pas impossible mais plutôt “optimiste”. Ambiance soupe à la grimace dans le Massachusetts.