Miami s’est fait peur mais Miami l’a fait en climatisant le TD Garden dans cette finale de Conférence Est ! Dans un Game 7 qui a très vite basculé pour les Floridiens, un certain Caleb Martin est sorti du lot avec une adresse de patron et des shoots d’inconscient. L’ailier du Heat sort une nouvelle masterclass au meilleur des moments !

On l’a vu tout au long de cette série, Boston a essayé de limiter au maximum les décalages en switchant sur tous les écrans en défense. Tactique qui a priori handicape les role players ne pouvant pas vraiment créer balle en main… sauf que Caleb Martin n’en a rien à foutre de tout ça. Le moindre écart a donc été sanctionné par l’ailier floridien dans cette série, à l’image de ses stats du Game 7 :

Nouvelle performance de haut niveau dans ce Game 7 pour Caleb Martin :

• 26 points

• 10 rebonds

• 11/16 au tir

• 4/6 à trois-points pic.twitter.com/1RradX43Xx

— Antoine Demaegdt (@AntoineDmgdt) May 30, 2023

Le lieutenant ultime de Miami !

Caleb a su apporter de la création offensive, par sa capacité à mettre des tirs compliqués tout au long du match. On a vu l’attaque du Heat un peu patiner par moment et Martin a fait le taf en mettant ses gros tirs, plutôt pratique. C’est souvent ça aussi les ambiances de Game 7 : les joueurs sont un peu crispés par l’enjeu donc l’adresse extérieure peut avoir tendance à baisser. Mais il y a toujours une ou deux papattes chaudes dans ce genre de rendez-vous et ce soir c’est donc tombé, de nouveau, sur l’ami Caleb. Admirez la confiance du type à prendre des step-back à 3-points pour sanctionner les cafouillages défensifs de Boston :

CALEB MARTIN IS ON 🔥FIRE🔥

26 PTS

4/5 à 3pts #NBAPlayoffs

Q4, LIVE sur beIN SPORTS pic.twitter.com/kLCtILBZ30

— NBA France (@NBAFRANCE) May 30, 2023

Le plus fou dans cette histoire ? C’est que ce Game 7 était loin d’être le premier match convaincant de Caleb dans cette finale de Conférence. Oui, l’ailier a été bon dans TOUS les matchs de la série. En sortie de banc ou dans un rôle majeur en étant dans le 5, il a toujours assuré en shootant à plus de 60% sur la série, et on en arrive à un point où l’on peut légitimement se questionner pour le MVP de cette finale de conf. On l’a d’ailleurs su rapidement après le match, Jimmy Butler a logiquement raflé la mise en tant que boss incontesté de l’équipe mais Caleb avait son mot à dire dans cette course; à tel point que le trophée s’est joué à un seul vote !

Butler received five of the nine votes from a media panel covering the Eastern Conference Finals.

The voting results ⬇️ pic.twitter.com/78bBxho5Yh

— NBA Communications (@NBAPR) May 30, 2023

5 votes pour Butler et 4 pour Martin. On pouvait être réticent à l’idée d’attribuer une telle récompense à un joueur de son calibre avant ce Game 7 mais force est d’avouer que sa performance sur ce match décisif remet en cause pas mal de choses. Enfin bref, tout ça est presque anecdotique lorsqu’on regarde au loin pour Miami. Pat Riley avait déjà réservé l’avion pour le Colorado et il y a fort à parier que les hommes de Spoelstra discutaient déjà du Game 1 contre Denver pendant le garbage time. On passe directement à la suite !

Une fois de plus, Caleb Martin a sorti la brouette pour maintenir le paquet dans ce Game 7. Montée en puissance au meilleur moment pour l’ailier floridien pusique le Heat risque d’avoir besoin de son attractivité offensive pour saouler la défense de Denver… Allez Caleb, t’arrêtes pas en si bon chemin !