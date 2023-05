Après le scénario incroyable du Game 6, on se demandait ce que la septième manche entre Boston et Miami allait bien nous réserver cette nuit. Mais une chose était sûre : peu importe le résultat, on allait vivre l’histoire. Et au final, Boston n’a pas réussi à compléter son incroyable comeback, tandis que Miami est devenu seulement le deuxième seed #8 à se qualifier pour les Finales NBA. Le Heat s’est imposé sans trembler 103-84, remportant ainsi la Conférence Est pour la deuxième fois en quatre ans ! Allez, récap !

Les statistiques du Game 7

Dans un TD Garden chauffé à blanc et marqué par la présence d’anciennes gloires des Celtics (Paul Pierce, Isaiah Thomas, Rajon Rondo…), les Celtics veulent surfer sur l’énergie du public pour commencer fort. Et c’est effectivement Boston qui rentre le mieux dans le match, la défense des Verts mettant en difficulté une attaque du Heat en manque de solution. Problème majeur côté C’s, Jayson Tatum se blesse à la cheville dès les premières secondes de la rencontre et ça va se voir.

La superstar des Celtics va galérer pour peser au scoring pendant une bonne partie de la première mi-temps. Clairement, il n’est pas à 100%. Et avec ça on a une attaque de Boston vraiment dans le dur : 0/10 à 3-points dans le premier quart-temps, plusieurs turnovers, des ratés près du cercle, peu de rythme, bref c’est la pire version possible des C’s offensivement. Malcolm Brogdon, toujours diminué, n’apporte rien non plus en sortie de banc. Heureusement pour Boston, ça prend des rebonds offensifs (belle entrée de Robert Williams III) pour avoir des deuxièmes chances face à la très solide défense du Heat, mais on sent le Garden très fébrile.

22-15 Miami, fin du premier quart temps.

T’es le Heat, t’as fait exactement ce qu’il fallait : éteindre le TD Garden, défendre le plomb et contrôler chaque possession.

Très solide.

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 30, 2023

Fébrile, puis silencieux lorsque Miami commence vraiment à trouver son rythme en attaque. Sans être exceptionnel, Jimmy Butler montre sa polyvalence, trouvant un bon équilibre entre faire jouer les autres et scorer. Et surtout le Heat se débrouille très bien quand il est sur le banc, l’équipe floridienne remportant les minutes sans Jimmy en première mi-temps (+8).

L’une des raisons à ça ? L’inarrêtable Caleb Martin, auteur d’une magnifique série et de 14 points en première mi-temps sur ce Game 7. Avec lui, les role players comme Gabe Vincent, Duncan Robinson et Max Strus apportent leur pierre à l’édifice, papy Kyle Lowry fait une bonne entrée mais surtout le jeune Haywood Highsmith. Malgré un Bam Adebayo discret en attaque et gêné par les fautes, c’est du Heat basketball. L’écart monte jusqu’à 17 points en première période, et est de 11 uniités à la pause (52-41).

52-41 Miami, mi-temps.

Boston retrouve un peu de rythme mais le Heat ne lâche rien et joue intelligemment.

À surveiller : les 3 fautes de Bam et l’horrible 4/21 à trois points des Celtics.

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 30, 2023

Au retour des vestiaires, on attend forcément une réaction de Boston. Et avec un Jayson Tatum sur une jambe, le sursaut d’orgueil vient du héros du Game 6 : Derrick White. Ce dernier tente de porter les Celtics sur ses épaules pendant que JT galère et que Jaylen Brown passe à côté de l’événement. Le Heat connaît également un trou d’air en attaque dans le troisième quart-temps, symbolisé par un Bam Adebayo à la rue dès qu’il s’agit de mettre le gros ballon orange dans le panier. Cet enchaînement permet à Boston de revenir jusqu’à sept points du Heat et on sent le TD Garden prêt à exploser. Sauf qu’en face, Caleb Martin sort le match de sa vie et enchaîne les buckets à chaque fois que les Celtics tentent de revenir. Et puis Boston rate deux-trois occasions pour recoller un peu dans des moments importants. Résultat, il y a toujours dix points d’écart à l’entame du quatrième quart.

C’est do or die pour Boston. Et très vite, les Celtics vont couler dans le quart-temps le plus important de leur saison. Martin continue son chantier, Jimmy Butler répond présent en attaquant un Tatum blessé, Bam Adebayo pèse dans les différents secteurs du jeu, Duncan Robinson plante à 3-points et se permet même de chambrer le public. Tout ça alors qu’en face les Verts sont encore en difficulté contre la défense de zone floridienne. Et comme un symbole, Jaylen Brown continue d’enchaîner les turnovers, lui qui possède à ce moment-là plus de balles perdues que… l’ensemble de l’équipe du Heat. Bref, c’est un naufrage collectif pour Boston, et pour ne rien arranger le meilleur Celtic du match – Derrick White – se fait également bobo.

L’écart n’arrête pas de grimper et dépasse les 20 points dans un TD Garden complètement sonné. 103-84 pour Miami score final, le Heat va aller affronter Denver pour le titre NBA, alors que les Celtics vont devoir affronter un été qui s’annonce très long.

Miami va aller en Finales NBA en ayant été sans avantage du terrain tout au long des Playoffs.

8ème de conférence.

C’est historique.

Et très, très mérité.

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 30, 2023