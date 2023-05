Peu de gens l’avaient dans leur agenda fictif en début de saison. Rectificatif, absolument personne n’avait prévu cette finale. Et pourtant, quelle merveilleuse récompense pour les deux meilleures équipes de ces Playoffs.

Il n’en restera qu’un mais les deux ont presque… déjà gagné. Ce qui a gagné aussi ? Le basket, le vrai, celui des braves.

D’un côté les Nuggets de Denver, ou plutôt les rouleaux compresseurs de Denver. 4-1 expéditif face aux Wolves au premier tour, 4-2 géré de main de maître contre des Suns à bout de souffle et 4-0 net et sans bavure face aux Lakers de LeBron James et Anthony Davis. Les héros de cette épopée ? Nikola Jokic évidemment, double-MVP en 2021 et 2022 et absolument gigantesque sur la campagne de Playoffs actuelle avec deux séries en triple-double de moyenne et une domination qui n’est pas sans rappeler celle de… celle de qui d’ailleurs ? Puis son collègue Jamal Murray tiens, plus de 30 pions de moyennes et un mood incroyable, comment veux-tu t’en sortir face à un tel duo. Rajoutez-moi les lieutenants et/ou role players Aaron Gordon, Kentavious Caldwell-Pope, Bruce Brown Jr. ou Michael Porter Jr., le tout géré comme un chef par Michael Malone, et vous comprendrez aisément comment les Nuggets ont fini premiers à l’Ouest avant de se balader sur l’Autoroute de la postseason pour aller chercher la première Finale NBA de leur histoire.

Des Finales NBA le Heat en a connu quelques unes, six exactement, et toutes portent le sceau d’un duo : Pat Riley et Erik Spoelstra. Depuis 2020 Jimmy Butler a récupéré le rôle de patron dévolu jadis à Dwyane Wade ou LeBron, et la franchise floridienne reste donc sur un épatant bilan de deux Finales et une finale de conf en trois ans, plutôt constants dans l’effort les types. Huitièmes de la conférence Est à l’issue de la saison régulière, Miami avait débuté sa campagne printanière par une défaite face aux Hawks… avant d’assurer contre Chicago lors du deuxième match du play-in et de se retrouver dans la gueule du loup : les Bucks de Giannis Antetokounmpo. Aucun problème pour Jimmy B et ses ouailles, 4-1 sans trembler du menton, dehors le Grecos. Les Knicks seront ensuite passés sans “trop” de galères, puis les Celtics balayés lors d’un Game 7 remporté haut la main, à Boston s’il vous plait, après avoir failli se faire retourner comme des crêpes puisque le Heat menait 3-0 dans cette série.

On part donc sur une finale évidemment inédite, entre deux équipes qui l’ont mérité, tout simplement. Du basket champagne dans le Colorado, mais n’oublions pas les sacrifices d’un collectif, ni la continuité dans le roster et la défense ultra-solide mise en place par Malone. Côté Miami ? Des put*ins de mâles alpha (Butler, Lowry, Adebayo), couplés à quelques surprises du chef (Vincent, Martin, on dirait le nom des invités à l’anniv de ton frère). Début des hostilités jeudi soir, vive la vie vive le basket-ball.