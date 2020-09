Les Lakers grands favoris des bookmakers : vous pouvez quand même nous donner la cote d’Andre Iguodala MVP des Finales ?

Les bookmakers sont formels, LeBron James, Anthony Davis et toute la bande des Lakers sont sans surprise les grands favoris des Finales NBA qui débutent ce mercredi. Mais attention quand même à ne pas piquer l’orgueil du Heat, on a déjà vu dans ces Playoffs que ça pouvait être dangereux.

D’un côté, le parcours des Lakers s’est passé sans embûche. Premiers de la Conférence Ouest lors de la saison régulière, jamais inquiétés en post-saison où ils ont lâché un seul match à chacun de leurs adversaires, les Pourpre et Or retrouvent enfin le chemin des Finales, les dixièmes pour LeBron James. Pour l’accompagner, Anthony Davis fait partie des joueurs les plus dominants du circuit des deux côtés du terrain. Si on rajoute le surplus de motivation dû à la tragédie de janvier, difficile d’imaginer l’équipe la plus titrée de Los Angeles dans un autre fauteuil que celui de favori pour les Finales NBA qui débutent demain. En tout cas, les bookmakers sont de cet avis selon David Purdum pour ESPN. La hype autour des Gens du Lac ne date pas d’hier, puisqu’à l’inverse de leur futur adversaire, la planète Basket imaginait déjà le King et ses troupes se battre pour la couronne – oui, même sans Lonzo Ball – à partir du moment où AD à enfilé pour la première fois le maillot jaune et violet à l’été 2019. Et puis, BronBron ne cracherait sûrement pas sur un titre avec une troisième franchise différente. Résultat des courses, à un jour du premier match, les Lakers caracolent logiquement en tête des pronostics pour les bookmakers. Mais attention à ne pas enterrer trop vite Miami qui a mérité le respect de tout le monde grâce à son beau parcours en Playoffs.

Les fans de basket aiment les belles histoires, et celle que nous a raconté le Heat cette année en est une, à tout point de vue. Il y a encore quelques mois, personne – à part J.R. Smith – ne pouvait imaginer voir la franchise présidée par Pat Riley, qui a fini cinquième à l’Est, à quatre matchs d’un titre NBA. Au début de la saison, même les Golden State Warriors, déjà bien handicapés par les blessures et qui ont finalement eu la chance d’être en vacances au mois de mars, avaient plus de probabilités de gagner le titre que Miami selon les bookmakers. Mais, depuis cette bulle, et le parcours fantastique des hommes d’Erik Spoelstra, on a l’impression que le cœur d’une partie du public a été séduit par le jeu du Heat et le soleil de South Beach. Pour preuve, 17 des 18 premiers paris qui ont été placés lundi à propos des Finales NBA ont été en faveur de la franchise de Floride. A croire que le duel tant attendu entre Danny Green et Derrick Jones Jr. n’a pas fini de faire couler de l’encre. En tout cas, sur le parquet d’Orlando comme sur les sites de paris, cette finale s’annonce beaucoup plus serrée que prévue.

Même si les Lakers partent grand favoris de ces Finales NBA, on peut compter sur le Heat pour ne rien lâcher et faire déjouer les pronostics. On ne sait pas si on a plus hâte de voir les fans d’Alex Caruso ou ceux de Tyler Herro en slip.

Source texte : ESPN