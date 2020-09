Best of 2019-20 du Heat : Tyler Herro n’a peur de personne et tout le monde a peur de Derrick Jones Jr.

Moins de 48h avant le lancement des Finales et comme si nous n’étions pas assez impatients, la NBA fait tout pour nous mettre l’eau à la bouche. Vingt minutes de highlights de la saison du Heat pour patienter jusqu’à demain : dunks, passes, contres, tirs du parking, circus shot, tout y est !

Le temps se rafraîchit mais pas besoin de plaid ou de chocolat chaud pour kiffer devant ces vingt minutes de spectacle : ici on parle du Heat et forcément c’est très chaud. Miami n’a fini « que » cinquième en saison régulière mais est quasiment intestable en highlights : les mecs savent tout faire et ça part logiquement dans tous les sens. L’occasion de se rappeler que Tyler Herro ne sort absolument pas de nulle part dans ces Playoffs puisqu’il a fait du sale toute l’année ou presque, même dans le money time. Même constat pour le pyromane Duncan Robinson qui crame les ficelles depuis des mois. Beaucoup de Bam Adebayo évidemment, à la passe, au dunk et au contre, Jayson Tatum et sa colonne vertébrale s’en souviennent encore. Big up à Kendrick Nunn, qui ressemble au franchise player de Miami sur cette vidéo et qui est devenu remplisseur de gourdes en Playoffs, la transition pique un peu. Forcément, impossible de parler du Heat et de highlights sans prononcer le nom de Derrick Jones Jr. et de son ratio poster/minute all-time. On vous laisse dénombrer les victimes de ce grand malade du dunk cette saison, il y en a quasiment une vingtaine et c’est parfois très très sale, bien loin de l’esprit Disney. Allez, enjoy.

Du très sale en haute altitude et du très propre dans le jeu collectif, on est bien heureux de retrouver le Heat en Finale NBA, histoire de profiter encore un peu du spectacle offert par les Floridiens.