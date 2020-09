Best of 2019-20 des Lakers : cette année, LeBron James et ses potes n’étaient pas là pour jouer au bilboquet

On est comme vous, on ne tient plus en place en pensant aux Finales NBA entre les Lakers et le Heat, qui commencent demain soir. Alors pour se tenir en haleine, voici le best of de la saison 2019-20 des Angelinos. Attention, c’est très violent.

Parce qu’on est maintenant – quand on y réfléchit bien – plus si loin que ça de Noël, la NBA a décidé de nous gâter en nous offrant un beau cadeau pour patienter d’ici demain soir : 21 minutes de pur bonheur avec les meilleures actions de la saison de la première équipe de l’Ouest. Et soyez prêts, parce qu’il y en a pour tous les goûts. Du tonton LeBron James qui détruit les paniers comme dans ses jeunes années, du Anthony Davis en mode « Kobe » en Finale de Conférence contre les Nuggets, et surtout, parce que vous êtes chanceux, du JaVale McGee (si si, cherchez bien). De quoi se remémorer les bons moments passés la nuit, avec le maillot d’Alex Caruso sur les épaules – et le bandeau pour les fans hardcore – devant les matchs de la franchise du Lac. Bref, une jolie vidéo pour les amoureux des gros dunks, des shoots sortis de nulle part et des démonstrations de puissance. Régalez-vous.

Nouveau mix proposé par la NBA histoire de bien faire monter la température avant le début des Finales. On vous laisse mater ça, et surtout, pensez bien à vous hydrater.