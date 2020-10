Le mini-movie des Finales NBA est dans les bacs : profitez-en, c’est cette vidéo qui devra vous faire tenir pendant des mois

Plus d’une semaine désormais que la saison 2019-20 a offert ses dernières sueurs, et il est aujourd’hui l’heure de fermer définitivement la porte pour regarder l’horizon. Réfléchir à la prochaine destination de Giannis Antetokounmpo, au retour de Stephen Curry ou Kevin Durant, à l’ordre du Top 2 all-time lors de l’Apéro de lundi prochain. Mais pour l’heure ? Derniers frissons avec ce récap des Finales version mini-movie, 24 minutes de slow-mo et de souvenirs tous frais.

La bulle imaginée par Adam Silver et son armée de brains nous aura offert un sacré paquet d’images inédites. Un Loft à ciel ouvert, truffé de caméras comme lors d’une immense télé-réalité à échelle humaine. Parfait pour les réalisateurs et les scénaristes de la NBA, et c’est donc un véritable must see qui nous est offert avec ces 24 minutes de bonheur sans pulpe. La real est telle que l’on peut sentir la chaleur des gouttes de sueur perlant sur le front de Jimmy Butler, l’aura se dégageant des hurlements de LeBron James ou encore l’haleine alcoolisée de Gérard sur le banc. 24 minutes, 1487 secondes exactement, et le bruit des ficelles trouées par Kentavious Caldwell-Pope ou Duncan Robinson qui devrait nous rester en mémoire jusqu’à la reprise l’année prochaine, et de toute façon c’est tout ce qu’on a en magasin.

Allez, popcorn, pâté-croûte, Brie de Meaux ou même les trois en même temps, et on se remet une dernière fois en mode 2019-20. Dans notre bulle.