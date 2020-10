Kawhi Leonard aimerait que les Clippers ramènent un vrai passeur en ville : il est gentil Pat Beverley, mais on s’est compris

Il est de l’avis général que les Clippers ont une nouvelle fois remporté l’award des chokeurs de l’année, et dans ce sens ds changements devront être opérés dans le roster des (demi-)finalistes (de conférence) en titre. Tyronn Lue est déjà à l’aise dans ses nouveaux bureaux mais sur le terrain également on veut du neuf, à commencer par un Kawhi Leonard bien décidé à faire partie des tractations éventuelles.

Kawhi Leonard a beau avoir divisé au sein même du vestiaire des Clippers cette saison, il n’en demeure pas moins qu’il reste le talent le plus fou du roster, le joueur le plus à même de faire gagner des matchs – et des titres – à la franchise de la lose. Dans l’optique de faire de son équipe une bande de winners, Kawhi aurait donc identifié ses manques et, même si l’info nous vient du toujours original Stephen A. Smith, disons que l’on ne peut qu’être d’accord avec le constat apparemment dressé par l’arme la plus silencieuse de la Ligue :

« Ils ont vraiment besoin d’un meneur de jeu. Tout le monde le sait, et Kawhi Leonard a personnellement abordé le sujet. Non pas qu’il veuille se débarrasser de Patrick Beverley, mais ce dernier est davantage un joueur fait pour défendre sur les meneurs adverses, et les Clippers ont vraiment besoin d’un mec capable de gérer l’attaque et de shooter, alors que Beverley est plus ce mec qui vient du banc pour soulager l’équipe en défense. »

Merci Captain Obvious, mais tout ça parait tellement limpide qu’il va donc forcément falloir s’y pencher côté Clippers. Les statistiques sont d’ailleurs là pour étayer cette « analyse », puisque les Clippers étaient cette saison la 26ème équipe seulement au classement des passes effectuées sur 24 secondes. Pas dit que faire tourner la gonfle correctement ne vous fasse automatiquement gagner des matchs (les premiers au classement étaient la saison passée… les Warriors), mais si vous suivez un tant soit peu les Clippers vous avez forcément en tête ceci : Kawhi Leonard, Lou Williams et Paul George sont des joueurs d’iso, Landry Shamet est un catch and shooteur, Montrzell Harrell est un éboueur, et hormis un Reggie Jackson dans la tourmente aucun joueur de l’effectif 2019-20 n’était capable de faire véritablement tourner la boutique.

L’occasion de se diriger très vite vers le marché des meneurs disponibles afin d’aller chercher un vrai patron à son poste, histoire de délester le poids de la mène et de la distribution aux deux stars de l’équipe et de, pourquoi pas, re-situer Patoche Beverley dans un rôle qui lui ressemble plus en sortie de banc ou même… loin de Los Angeles.