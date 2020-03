Allez, League Pass (parce qu’il faut bien) : retour en 2004, quand Shaq et Kobe étaient face à face pour la première fois

Chose promise, chose due. Avec la mise à disposition gratuite du League Pass sur le mois à venir, TrashTalk veut vous en faire profiter un max afin que vous surviviez à cette terrible période sans balle orange. Alors après le Top 25 des matchs à voir absolument sur le LP concernant la période 2012-2020, on a décidé de vous proposer un match par soir, du old school comme du new school, histoire d’avoir sa dose de basket tous les jours.

Pour ceux qui n’ont toujours pas capté comment fonctionne un LP, c’est par ici

Le match : Lakers – Heat, 25 décembre 2004

Shaq et Kobe. O’Neal et Bryant. Ensemble, ils ont marché sur la NBA. Ensemble, ils ont remporté trois titres consécutifs au début des années 2000 en formant l’un des one-two punches les plus effrayants de l’histoire. Mais Shaq et Kobe, c’est aussi un duo qui a connu des tensions, des embrouilles. Et ce duo, il a finalement explosé en 2004, après une défaite nette et sans bavure face aux Pistons en Finales NBA. Direction Miami pour O’Neal, les clés du camion Lakers pour Bryant. Séparées après tant d’années sous le même maillot, les deux superstars se sont affrontées pour la toute première fois au Staples Center lors du Christmas Day de la saison suivante, pour une rencontre très très attendue par toute la planète basket.

Allez, on se pose tranquillement sur le canap’, on branche le LP, et on se fait plaiz en ces temps difficiles. Après tout, c’est l’occasion ou jamais pour voir ou revoir des classic games, alors autant en profiter. Let’s go !