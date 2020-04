Allez, League Pass (parce qu’il faut bien) : retour en 2006, quand Kobe Bryant nous emmenait dans une nouvelle dimension

Chose promise, chose due. Avec la mise à disposition gratuite du League Pass sur le mois à venir, TrashTalk veut vous en faire profiter un max afin que vous surviviez à cette terrible période sans balle orange. Alors après le Top 25 des matchs à voir absolument sur le LP concernant la période 2012-2020, on a décidé de vous proposer un match par soir, du old school comme du new school, histoire d’avoir sa dose de basket tous les jours.

Le match : Lakers – Raptors, 22 janvier 2006

La feuille de stats : c’est juste ici

Le lien du match : juste là

Si vous êtes quelqu’un de bien et que vous avez fait un tour sur TrashTalk aujourd’hui, vous avez sans doute remarqué que cette journée du 14 avril fut dédiée aux Lakers. Du coup, autant finir en beauté avec un match all-time de chez all-time de la légende Kobe Bryant. Vous vous souvenez de ce 22 janvier 2006 ? De cette performance irréelle du Mamba face aux Raptors ? Évidemment que vous vous en souvenez, car impossible d’oublier ces… 81 points de Kobe au Staples Center, la deuxième plus grande performance de l’histoire au scoring derrière les 100 pions de Wilt Chamberlain. Vous connaissez sans doute les highlights de ce match par cœur, et vous avez peut-être déjà rematé le massacre sur le League Pass. Mais peu importe, il fallait qu’on vous le propose à un moment donné. Mythique !

Allez, on se pose tranquillement sur le canap’, on branche le LP, et on se fait plaiz en ces temps difficiles. Après tout, c’est l’occasion ou jamais pour voir ou revoir des classic games, alors autant en profiter. Let’s go !