La matinale de TrashTalk, spécial duel NBA / COVID-19 : la Floride ré-autorise le sport professionnel, Donald Trump fait appel aux experts

Comme vous le savez, la NBA est à l’arrêt pour cause de COVID-19. Pendant cette suspension exceptionnelle, l’actualité sera beaucoup dominée par le coronavirus, alors on a estimé nécessaire de rassembler les différentes informations dans une matinale que vous pourrez retrouver chaque… matin. Merci Captain Obvious. Le but ? Vous informer au mieux sur le sujet, sans pour autant vous submerger d’articles COVID-19. Allez, voici les dernières infos à connaître.

# La Floride autorise à nouveau le sport de haut niveau à huis clos

Si les US devaient utiliser une attestation de sortie comme la nôtre, Evan Fournier pourrait donc cocher la case qui certifie que son travail est d’utilité générale pour justifier ses déplacement en dehors de son domicile. En effet, la Floride est le premier état à déclarer le sport professionnel comme un service essentiel, autorisant tous les employés de clubs professionnels, les athlètes et les médias à reprendre leur travail à condition que les salles restent vides. En d’autres termes, un match de NBA peut désormais légalement se jouer à huis-clos dans l’état du sud. Une décision qui semble précipitée mais qui doit surtout permettre à l’activité de ne pas s’arrêter totalement tout en proposant du divertissement aux populations qui doivent restent chez elles. De quoi donner des idées à Adam Silver qui devra quand même peser le pour et le contre d’une éventuelle reprise de la saison dans un lieu neutre de Floride par exemple. En tout cas selon notre twittos préféré vivant sur place, la campagne 2019-20 devrait reprendre rapidement.

En gros la saison va reprendre je pense. Et bientot https://t.co/WHt1HgH1sq — Evan Fournier (@EvanFourmizz) April 14, 2020

@MiamiHEAT one of us are gonna be champs this year😂😂 — Evan Fournier (@EvanFourmizz) April 14, 2020

# La CBA retardée jusqu’en juillet

Nouveau contretemps en Chine où la CBA a encore été contrainte de repousser la reprise. D’abord prévue pour le 15 avril, le gouvernement refuse toujours d’autoriser les rassemblements sportifs de quelque nature. Un coup dur pour la ligue chinoise à l’arrêt depuis la fin du mois de janvier et qui avait demandé à tous ses joueurs internationaux de revenir dès que possible pour effectuer leur quarantaine de 14 jours afin d’être prêts à reprendre la compétition au plus vite. Désormais sur place, les nombreux Américains qui sont retournés dans l’Empire du Milieu semblent privilégier la patience sur place tant que leurs salaires sont versés pour éviter de devoir respecter deux mises à l’écart supplémentaires de deux semaines chacune en cas de nouvel aller-retour chez eux le temps qu’une date de reprise définitive soit trouvée selon ESPN.

# Donald Trump constitue un panel pour relancer l’économie et le sport du pays

Motivé pour relancer l’économie nationale au plus vite, Donald Trump a constitué un comité d’experts notamment formé des commissionnaires de chaque ligue majeure, du propriétaire des Mavericks, Mark Cuban, et de ceux des Patriots et des Cowboys, Robert Kraft et Jerry Jones. Le président souhaite ainsi rassembler les idées pour trouver une issue rapide au gel total des activités des Etats-Unis depuis que le pays est touché par la pandémie de coronavirus… et aussi pour avoir de l’actualité sportive à suivre plutôt qu’à regarder des replays.

« Il faut vite que le sport professionnel reprenne. Je suis fatigué de regarder des matchs de baseball d’il y a 14 ans. En réalité je n’ai pas eu beaucoup le temps d’en regarder. Je dirais que je peux regarder une batteur et je retourne au travail. »

Plus tôt ce mois-ci, le POTUS avait déjà eu une conférence avec les différents dirigeants de ligues professionnelles en leur faisant part de son souhait de voir les fans retourner dans les stades avant la fin de l’été. Un souhait qui semble utopique pour l’instant même si les Américains peuvent se montrer inventifs pour ne pas bloquer le business trop longtemps. En espérant que la priorité restera évidemment toujours la vie de leurs concitoyens. Trump doit appeler les spécialistes du sport ce mercredi pour discuter des différentes options envisagées.

# Jayson Tatum essaye de voir le bon côté des choses

La star des Celtics n’a plus touché un ballon depuis son dernier carton contre les Pacers, le 10 mars. Mais le All-Star essaye de garder le moral et de profiter de ce temps pour profiter de ses proches, étant conscient que le monde traverse une période difficile et qu’il ne fait pas partie des personnes à plaindre.

« J’ai des poids et des bandes, puis je fais un peu de vélo pour le cardio. C’est dur à vivre mais d’un autre côté je sais qu’il se passe des choses plus graves dans ce monde. […] J’ai pris le temps de me relaxer et je reste à la maison à profiter de mon fils chaque jour. J’essaye de profiter de ces moments et des choses que l’on prend habituellement pour acquises. »

Jayson Tatum joins #TheJump & says he « hasn’t touched a basketball » since Boston’s last game. We also discussed last year’s MVP (he thinks Harden should have won), food he’s helping get to families in Boston & St. Louis, and if he’s on board with the new nickname « The Problem » pic.twitter.com/Pe0OxboyY2 — Rachel Nichols (@Rachel__Nichols) April 13, 2020

# Pendant ce temps-là

We are having regular player development right here daily ⁦@jaytatum0⁩ ball handling, shooting, rebounding, passing and perimeter defense (mostly ⁦@LilWeezyDog⁩) pic.twitter.com/Lc3rFVWMRu — Danny Ainge (@danielrainge) April 14, 2020