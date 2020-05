La matinale de TrashTalk, spécial duel NBA / COVID-19 : la classe 2020 du Hall of Fame introduite en… 2021 ?

Comme vous le savez, la NBA est à l’arrêt pour cause de COVID-19. Pendant cette suspension exceptionnelle, l’actualité sera beaucoup dominée par le coronavirus, alors on a estimé nécessaire de rassembler les différentes informations dans une matinale que vous pourrez retrouver chaque… matin. Merci Captain Obvious. Le but ? Vous informer au mieux sur le sujet, sans pour autant vous submerger d’articles COVID-19. Allez, voici les dernières infos à connaître.

# Hall of Fame 2020 : la cérémonie pourrait être reportée en 2021, mais la classe restera à part

La classe 2020 du Hall of Fame est l’une des plus impressionnantes de l’histoire, avec notamment l’intronisation de Kobe Bryant, Tim Duncan et Kevin Garnett. Mais avec le COVID-19, elle risque d’être reportée jusqu’en 2021, elle qui est pour l’instant prévue pour fin août. Si c’est le cas, elle ne sera pas mélangée avec la classe de l’année prochaine. Il y a trop de grands noms pour ne pas avoir une cérémonie dédiée.

« Je veux être clair, on aura un événement dédié pour la classe de 2020 à cause de sa notoriété, et honnêtement, chaque cuvée mérite d’être reconnue avec sa propre cérémonie. Il existe un scénario où l’on aura deux cérémonies d’intronisation l’année prochaine » a annoncé le boss du Hall of Fame John Doleva via le Boston Globe.

Le week-end du 9 au 11 octobre serait également envisagé pour la cérémonie. Elle devrait se dérouler au MassMutual Center de Springfield, possédant une capacité plus grande et plus d’espace que le Symphony Hall.

# Le gouverneur de l’État de New York autorise la reprise des entraînements

Un pas en avant concernant la reprise du sport professionnel dans l’État de New York vient d’être fait. Au cours d’une conférence de presse dimanche, le gouverneur Andrew Cuomo a en effet indiqué que les équipes de l’État pourront reprendre l’entraînement.

« Je crois en la reprise du sport sans la présence des fans dans les tribunes. […] Nous voulons que les gens puissent regarder du sport. […] Nous encourageons toutes les équipes sportives à commencer leur camp d’entraînement dès que possible. Et nous allons travailler avec elles pour nous assurer que ça soit possible » a déclaré le gouverneur.

Starting today, NY professional sports leagues can begin spring training.

On Tuesday, veterinarians can reopen statewide. — Andrew Cuomo (@NYGovCuomo) May 24, 2020

