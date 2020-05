La NBA discute avec Mickey pour reprendre la saison à Disney : du concret est posé sur la table, l’excitation est maximale

Pas à pas, la reprise de la saison prend forme. L’idée de ramener tout le monde au ESPN Wide World of Sports Complex à Orlando pour terminer la campagne 2019-20 séduit la NBA. Les dirigeants de la Grande Ligue sont actuellement en pleine discussion avec Mickey pour parler concrètement du dispositif qui pourrait permettre un retour de la compétition dans les prochaines semaines.

On n’a jamais autant parlé du mot bulle en NBA depuis le magique 0 sur 27 à 3-points des Rockets lors des Playoffs 2018. Aujourd’hui, cela semble la seule solution envisageable pour permettre à la Grande Ligue de couronner un champion en 2020. Depuis plusieurs jours, Las Vegas et Orlando étaient les deux options favorites pour reprendre le game. Il a même été question d’intégrer les deux villes pour faire jouer les franchises dans deux bulles différentes. Mais par l’intermédiaire de son porte-parole, Mike Bass, la NBA annonce avoir officiellement engagé des discussions avec le géant complexe floridien. Clairement, on ne pouvait pas rêver d’une meilleure nouvelle pour commencer la semaine.

The following is a statement from NBA Chief Communications Officer Mike Bass: pic.twitter.com/8gfK5iVXs8 — NBA (@NBA) May 23, 2020

Le choix a l’air tranché, les futurs matchs ne devraient pas avoir lieu à Vegas, Phoenix ou Houston. Désolé James Harden. Orlando semble la meilleure option avec une zone de 89 hectatres cochant toutes les cases d’un cahier des charges extrêmement sensible : capacité des hôtels, centres d’entraînement, deux salles pour accueillir des rencontres en simultanné… bref, tout ce qu’il faut pour proposer le meilleur des spectacles dans un monde marqué par le COVID-19. L’objectif affirmé de la Ligue est de faire son comeback vers la fin du mois de juillet. Pourquoi cette date ? La NBA veut encore s’assurer de pouvoir offrir les meilleures conditions sanitaires et protéger ses poulains avant de rappeler tout le monde sur les planches. Adrian Wojnarowski d’ESPN parle d’ailleurs d’un plan étape par étape à respecter pour les 30 franchises. Deux semaines pour rappeler les joueurs dans leurs équipes, une à deux semaines d’entraînements individuels, et deux à trois semaines d’entraînement type training camp. Cerise sur le ballon, la mobilisation générale des joueurs devrait commencer le 1er juin pour laisser assez de marge aux franchises et leurs athlètes. Car la Ligue va devoir employer les grands moyens pour remettre la balle orange à l’entre-deux. La priorité vitale reste celle des tests. Conseillée par des scientifiques, la NBA entend bien bombarder d’aiguilles ses joueurs de manière quotidienne pour éviter les éventuels risques de propagation. Il faudra également s’assurer que les tests soient généralisés à l’échelle du pays pour ne pas s’attirer les foudres du grand public qui verrait d’un mauvais oeil le privilège de joueurs en bonne santé par rapport à des citoyens qui présentent un risque.

La Ligue a également prévu une réduction au service minimum des acteurs nécessaires au déroulement des rencontres NBA. Télévisions, arbitres, logistique, staffs, équipes, on ne souhaite pas dépasser 1 500 personnes dans la bulle magique. Pour une équipe, on parle d’un nombre maximal de 28 personnes autorisées à se rendre chez Mickey, au lieu de 50 voir 75 en temps normal. Si plusieurs issues sont déjà prêtes à avoir le feu vert, d’autres restent incertaines. Il reste 259 matchs à disputer avant de basculer sur d’éventuels Playoffs. Avec un tel nombre, pas sûr que toutes les rencontres seront disputées. Raccourcir la saison semble être une option et certaines franchises déjà hors de la course aux Playoffs pourraient tout simplement ne pas être rappelées pour désengorger les infrastructures en Floride. Pour les autres qui ont prévu d’aller jusqu’au titre, on parle d’une période d’incubation proche de trois mois sans contact avec l’extérieur. Là encore, il va falloir être malin et réfléchi pour ne pas faire péter un câble aux joueurs qui seront loin de leurs proches.

Le train NBA semble lancé mais le déraillement est toujours possible. Mais franchement, on a tous envie de voir nos athlètes préférés chez Mickey et sa clique et ça semble quand même bien parti. Cette année, l’été devrait rimer avec Playoffs et rien que cette phrase nous donne le smile.

Source texte : NBA et ESPN